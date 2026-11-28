«За рулем» подсказал, как сохранить заряд аккумулятора машины в морозную ночь

Эксперты «За рулем» рассказали о старом способе легкого пуска мотора в мороз – несмотря на свою простоту и даже банальность, этот совет все еще работает.

В новой статье «За рулем» эксперты Алексей Ревин и Михаил Колодочкин вспоминают все зимние ноу-хау шоферов СССР. Настоятельно рекомендуем этот материал водителям нового поколения: уже после первых абзацев становится понятно, насколько поменялся мир автомобилизма и насколько раньше быть автомобилистом в принципе было сложнее. Лестница для колес, соленое стекло, а также раскачка зада и стакан на ночь!..

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Если вы вообще не понимаете, о чем речь, не расстраивайтесь – это нормально. А вот этот лайфхак вполне можно понять – и принять на вооружение.

«В сильные морозы аккумуляторную батарею снимали на ночь и уносили домой – согреться. Теплая АКБ охотнее выдает пусковой ток и лучше принимает заряд от генератора – это работает и сегодня», – замечает Алексей Ревин.

Так что, если есть понимание, что машина проведет ночь на лютом морозе, демонтируйте аккумулятор и унесите его в тепло – утром почти наверняка запуститесь без каких-либо проблем. Это тот случай, когда «дедовский способ» остался актуальным. Таких, конечно, совсем мало – большинство прочих сегодня воспринимаются как преданья старины глубокой...

На какие еще ухищрения приходилось идти советским автомобилистам зимой, читайте в статье «За рулем»!