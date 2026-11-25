Автоинструктор и байкер дали рекомендации по безопасной езде на мотоцикле зимой

С первыми холодами и снегопадами большинство владельцев двухколесной техники убирают ее в гараж до весны. Хотя часть райдеров продолжает кататься и в морозы: кому-то мотоцикл нужен, чтобы добираться до работы, а кто-то просто не представляет жизни без поездок.

Запрета на зимнюю езду в ПДД нет. Никаких требований к минимальной температуре воздуха или видимости, которые закрывали бы выезд, в правилах не прописано. По сути, мотоциклист зимой – такой же участник движения, как и все остальные, и подчиняется общим нормам.

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Ограничения возможны лишь на конкретных участках, где стоят соответствующие знаки. Правда, ГАИ советует не выезжать в сильный снегопад или гололед, а технику готовить к зиме заранее. Если экипировка куплена, а байк подготовлен, ездить можно даже в мороз – вот что для этого делают.

Как подготовить мотоцикл к зимней езде

Первым делом ставят самое широкое ветровое стекло, какое удастся найти. Фронтальное сопротивление вырастет, зато промерзнуть до костей точно не получится. Еще пригодятся дуги – они защитят и райдера, и сам мотоцикл, пока тот осваивает ледяные колдобины и зимнюю слякоть.

Резина решает многое. Для большинства дорожных мотоциклов выпускают универсальную зимнюю липучку с хорошим сцеплением на льду и снегу. В городе как вариант подойдут гоночные дождевые шины.

Моторное масло меняют на специальное, рассчитанное на холод. У зимних составов вязкость ниже, и двигателю проще работать при низких температурах.

Чтобы двигатель быстрее прогревался и не остывал ниже рабочей температуры в пути, радиатор прикрывают от встречного потока. На мотоциклах с жидкостным охлаждением делают то же самое: ставят перед радиатором жесткий щиток либо закрывают воздухозаборник тканевым фартуком.

В продаже встречаются универсальные коврики под авточехлы с разъемом для прикуривателя – они подходят к любому мотоциклу. А классический обогрев рукояток руля выручит не только зимой: поздней осенью и ранней весной он тоже кстати.

Аккумулятор проверяют: он должен быть полностью заряжен и в рабочем состоянии. На холоде его емкость падает, поэтому держать батарею готовой к использованию – обязательное условие.

Экипировка для морозов: что надеть

Про одежду тоже забывать не стоит. Оптимальный вариант – комбинезон, рассчитанный на экстремально низкие температуры. Берут размер с небольшим запасом, чтобы под низ уместилось несколько слоев теплой одежды.

Шлем нужен с двойным стеклом – иначе оно запотеет. Под него надевают утепленный подшлемник. Куртка и брюки должны не продуваться и отталкивать влагу; специальную экипировку продают в мотоциклетных магазинах.

Обувь выбирают высокую и утепленную: ноги мерзнут сильнее всего. Лучше взять на размер больше, чтобы влезли толстые носки. Дождевые бахилы лишними не будут. Перчатки – длинные, с широкими манжетами: они закрывают запястья и не пускают воздух в рукава.

Питбайк, эндуро и мопед зимой

Питбайк, который относится к спортивному инвентарю, зимой порой безопаснее обычного мотоцикла: он изначально сделан для бездорожья. Многие райдеры покупают его именно под снег. Легкий и компактный, он одинаково уверенно идет и по грязи, и по снегу; двигатель у него мощный для своего веса, шины внедорожные с агрессивным протектором, посадка удобная и не слишком высокая – в сложных местах водитель помогает себе ногами, например на вязком грунте. Но на дороги общего пользования такая техника не допускается.

Эндуро тоже в основном проектировали под бездорожье. Электростартер и мягкая подвеска помогают преодолевать препятствия и комфортно ехать по ямам и ухабам. Вот только зимой на эндуро сложнее, чем летом, особенно в городе, где на дорогах образуется каша из грязного снега и реагентов. Зато если хорошенько зашиповать резину, можно смело ездить по грязи и снегу.

С мопедом сложнее всего: он меньше других приспособлен к зиме. Как минимум понадобится шипованная резина, а ее в основном выпускают для мотокросса и эндуро. Зашиповать мопед самостоятельно, конечно, можно, но работа эта очень трудоемкая.

Стиль вождения на льду и снегу

Пусть ПДД зимнюю езду и не запрещают, стиль вождения придется подстраивать под погоду. Прежде чем садиться за руль, инструктор из Екатеринбурга Игорь Исаев советует научиться управлять газом.

«То, что в теплое время считается нормой, в гололед может увеличить риски ДТП. Поэтому крайне важно плавно открывать и закрывать газ, чтобы следить за положением дросселя и скорости. Резкий разгон может привести к заносу, а резкое торможение – к падению. Впрочем, падать придется довольно часто. Будьте готовы к тому, что в первые недели зимы придется заново осваивать управление двухколесным транспортом», – говорит автоинструктор.

Плавность, по словам эксперта, – главное. Не стоит закладывать байк в повороты, резко газовать, тормозить и перестраиваться. Тяжелее всего тормозить на скользком покрытии, поэтому перед перекрестком или светофором лучше заранее сбросить обороты, а потом использовать оба тормоза.

Байкер Андрей Викторов из Уфы поделился советами из своей практики. Перед длительной поездкой он советует неспешно прокатиться по улице с небольшим движением – это прогреет шины для лучшего сцепления и поможет адаптироваться к покрытию. Держаться при этом лучше правее: риск упасть на скользкой дороге выше, так что от встречки стоит быть подальше.

О том, как правильно подготовить машину к зимовке, «За рулем» уже рассказывал.

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