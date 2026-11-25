Hyundai сделала Elantra эффектной, потому что до сих пор верит в потенциал седанов

Седаны уже давно находятся в непростом положении, но списывать их со счетов пока рано.

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Hyundai Elantra

Самый простой путь – продлевать жизненный цикл существующих моделей, сохраняя присутствие в сегменте без значительных затрат. Однако Hyundai пошла другим путем. Компактная Elantra пережила радикальное обновление: кузовные панели сложной формы, подогнанные с ювелирной точностью – их разработка и производство наверняка потребовали серьезных вложений. В Hyundai понимают, что кроссоверы – не всегда лучшее решение и считают, что это сиюминутная дань моде.

Кроссоверы нравятся многим, но растущий запрос на доступные автомобили заставляет покупателей вновь обратить внимание на седаны. Об этом на автосалоне в Лос-Анджелесе 2026 года рассказала Олабиси Бойл, старший вице-президент по планированию продукции Hyundai Motor North America.

Hyundai Elantra

«Мы заметили, что за последний год – особенно на фоне стремления к экономичности – многие покупатели стали склоняться к выбору седана», – отметила Бойл. Она добавила, что у других брендов продажи седанов также выросли, почти сравнявшись с показателями аналогичных кроссоверов. Именно поэтому в Hyundai считают оправданными инвестиции, превратившие скромную Elantra в автомобиль, напоминающий грезы о ретрофутуризме.

На вопрос, стоит ли вкладываться в седаны, Бойл ответила: «Да, для нас это всегда было и остается оправданным. Спрос на такие машины будет существовать всегда. Хотя, по крайней мере в ближайшей перспективе, он, вероятно, будет ниже, чем на кроссоверы».

Hyundai Elantra

Не стоит думать, что Hyundai делает ставку исключительно на седаны. Компания активно развивает направление рамных пикапов и внедорожников, но будем надеяться, что Sonata ждет такое же обновление, как и Elantra, и модель не уйдет окончательно в историю.

Автопроизводители сейчас как никогда сосредоточены на выпуске исключительно наиболее прибыльных автомобилей – это стало одной из главных причин того, почему рынок новых машин оказался захвачен кроссоверами и внедорожниками. Однако универсального решения для всех не существует, и время это покажет.

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