Продукция «Газпромнефть – смазочные материалы» стала победителем Премии потребительского доверия, которую организует крупнейшее российское автомобильное издание «За рулем».

Бренд G-Energy занял первое место в категории моторных масел, представленных на отечественном рынке.

Премия Бренд года «За рулем» вручается с 2023 года, а с 2026-го лауреатов определяют в 12 номинациях. Ключевая особенность награды — победителей выбирают сами читатели издания, выступающие в роли народного жюри. В нынешнем голосовании приняли участие рекордные 240 тысяч человек. Прозрачность и беспристрастность голосования обеспечил один из ведущих независимых исследовательских холдингов России и Евразийского региона, специализирующийся на изучении потребительского поведения.

Людмила Фукова, старший директор по работе с клиентами РОМИР:

«Мы опираемся на данные о реальном потребительском поведении и используем исследовательские инструменты, которые позволяют максимально объективно определить лидеров».

«Газпромнефть-СМ» выпускает продукцию для разных типов двигателей и условий эксплуатации: в линейке более 150 видов моторных масел, а также трансмиссионные масла, жидкости для гидроусилителя руля, охлаждающие и тормозные жидкости, пластичные смазки. Продукты компании регулярно становятся победителями и призерами престижных конкурсов, включая федеральный конкурс «100 лучших товаров России».

Сергей Стародубцев, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Победа в конкурсе, где моторные масла выбирают сами автовладельцы, имеет для нас особую ценность. Это не просто признание качества нашего продукта, прежде всего — знак доверия со стороны автомобилистов, которые ежедневно делают свой выбор на практике. Именно мнение потребителей — самая объективная оценка нашей работы, главный стимул двигаться вперед и задавать высокие стандарты качества. Эта победа принадлежит не только команде «Газпромнефть-СМ», но и всем, кто нам доверяет».