УАЗ приступил к серийному производству моделей Патриот Х, Пикап Х и Профи Х

Сразу три модели обновленного модельного ряда УАЗ начали сходить с конвейера в Ульяновске.

Об этом сообщила пресс-служба бренда – на заводе подтверждают, что все три модернизированные модели получили литеру «Х» в названии: Патриот Х, Пикап Х и Профи Х

«Автомобили сохранили проходимость и выносливость и стали комфортнее в эксплуатации. Покупателям предложим как знакомый 2,7-литровый бензиновый ZMZ Pro (149,6 л.с., 235 Нм), так и новинку для модельного ряда — двухлитровый 136-сильный дизель Sollers 550010», – говорится в сообщении компании.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Как ранее сообщал «За рулем», оба движка работают в паре с новой 6-ступенчатой МКП с тросовым управлением. А машины с приводом на обе оси – то есть все модификации Патриот Х и полноприводные версии Профи Х – обзавелись еще и электромеханической раздаткой и поворотным селектором режимов движения на центральном тоннеле. Пресс-служба уточняет, что сборка обоих двигателей, коробки и раздатки локализована на предприятиях «Соллерс».

Обновленный УАЗ Патриот Х на конвейере Ульяновского автозавода

Снаружи обновленные УАЗы можно отличить по новой светодиодной оптике и дискам нового дизайна. В салоне появятся новый руль, обновленная консоль и подлокотник, модернизированные климат-контроль и мультимедиа, а также подогревы сидений, лобового стекла и обода руля и USB-порты с быстрой зарядкой.

Ранее «За рулем» сообщал, что модернизированные внедорожники получат также систему активной безопасности TCS НАМИ.