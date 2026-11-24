Дмитрий Попов перечислил вещи, которые нужно забрать из машины перед зимой

Оставлять автомобиль на длительную стоянку в зимний период – обычное дело для многих водителей, однако мало кто задумывается, что салон машины в мороз превращается в морозильную камеру, способную испортить огромное количество предметов. Автоэксперт Дмитрий Попов напомнил, какие вещи категорически нельзя «забывать» в машине, если вы не хотите столкнуться с финансовыми потерями или угрозой здоровью.

Лекарства и автомобильная аптечка

Дмитрий Попов обратил внимание: зимняя стоянка не так безобидна, как кажется. Салон на морозе быстро остывает, и вещи внутри оказываются в условиях, близких к морозильной камере. Для обычной аптечки это плохой сценарий: у большинства препаратов есть свой температурный режим, и минус способен поменять химический состав лекарства.

Особенно достается жидким формам – каплям, спреям и ампулам. После замерзания они могут не только потерять полезные свойства: структура действующих веществ меняется, а это уже риск для здоровья.

Расширенный набор медикаментов в холода разумнее перенести в тепло. Оставлять «сверх нормы» автомобильную аптечку в промерзшем салоне точно не стоит.

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Смартфоны, планшеты и ноутбуки

Электроника в промерзшем салоне тоже страдает. Главный удар принимают литий-ионные аккумуляторы: на минусе они быстро теряют емкость и начинают сбоить. Смартфоны, планшеты и ноутбуки плохо переносят такой режим.

Есть и отдельная ловушка для владельцев гаджетов. Устройство, которое несколько часов пролежало в холодной машине, нельзя включать или ставить на зарядку сразу после возвращения в тепло. Из-за резкого перепада температур внутри корпуса образуется конденсат, а он может привести к короткому замыканию.

Правильный вариант – дать гаджету отлежаться и прогреться естественным путем до комнатной температуры. Спешить с проверкой работоспособности не стоит.

Продукты, бытовая химия и жидкости

В багажнике зимой опасно оставлять продукты и бытовую химию. Физика простая: жидкости при замерзании расширяются. Стеклянные бутылки с напитками могут лопнуть, оставив осколки и липкие пятна; консервные банки деформируются или вздуваются, и есть их после разморозки небезопасно. Газировка при замерзании повышает внутреннее давление и часто разгерметизирует упаковку. Аэрозольные баллоны с автокосметикой или химией тоже в зоне риска – клапаны могут отказать или протечь.

Даже антифриз, незамерзайка и моторное масло не универсальны. Если производитель рассчитал состав на –20°C, а на улице –30°C, жидкость способна стать густым киселем или льдом. Попов советует проверять герметичность канистр: пластик на морозе хрупнет, уплотнители крышек дубеют, и протечка не заставит себя ждать.

«Если вы оставляете автомобиль на длительное хранение, будь то гараж или улица, имеет смысл забрать из него абсолютно все, что не требуется непосредственно для движения», – подчеркивает Дмитрий Попов.

Перед тем как закрыть машину на несколько дней, стоит пройтись по бардачку и дверным карманам. Зажигалки, средства гигиены, косметика и важные документы должны отправиться домой. Такая простая проверка убережет от порчи имущества, лишних трат на химчистку и покупки новых гаджетов.

О других зимних сюрпризах для автомобилистов «За рулем» уже рассказывал, объяснив ускоренный износ шин на электромобилях.

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