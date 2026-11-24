Пресс-служба УАЗа: старт продаж обновленных моделей намечен на 2027 год

На Ульяновском автозаводе назвали уточненные сроки выхода на рынок трех модернизированных моделей – УАЗ Патриот Х, Пикап Х и Профи Х.

По сообщению пресс-службы, дилеры начнут продажи всех трех моделей в 2027 году.

Официально первые серийные машины с двумя вариантами двигателя (бензин и дизель) начали сходить с конвейера в Ульяновске 24 ноября, хотя первые экземпляры Патриота Х с бензиновым ЗМЗ Про собрали еще в сентябре.

Ранее предполагалось, что сборка дизельной модификации начнется до конца октября, а продажи флагманской модели стартуют до конца 2026 года.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Напомним, дизельные и бензиновые УАЗы в обновленной конфигурации «Х» оснащаются 6-ступенчатой МКП с тросовым управлением, машины с приводом на обе оси имеют электронноуправляемую раздаточную коробку и шайбу-селектор режимов движения на центральном тоннеле. Внешне обновленные УАЗы отличаются новой светодиодной оптикой и колесными дисками нового дизайна. Цены пока не названы.

При этом некоторые дилеры начали принимать заказы на дизельные Патриоты еще два месяца назад – «За рулем» об этом рассказывал.