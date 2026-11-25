Эксперты советуют начинать обучение в автошколе в декабре-феврале

Планируя обучение в автошколе, стоит думать не только о дате первого занятия, но и о том, когда предстоит сдавать экзамен. Курс длится от трех до пяти месяцев, и за это время погода успевает поменяться не раз, сообщает 110km.Ru. Вот почему опытные инструкторы советуют стартовать зимой: практика на сложной дороге закаляет, а экзамен тогда приходится на весну или лето.

Снег прячет разметку, лед усложняет торможение, а видимость в непогоду оставляет желать лучшего. Отрабатывать маневры в таких условиях труднее, зато выпускник успевает почувствовать, как машина ведет себя на скользком покрытии. На льду МЧС рекомендует увеличивать обычную дистанцию в два-три раза и заранее снижать скорость. Рулить и нажимать на педали необходимо плавно: резкое торможение или движение рулем могут привести к потере управляемости. Также необходимо учитывать ухудшение видимости при осадках. После зимних занятий летние поездки обычно кажутся проще.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Зимой полезно отрабатывать старт и торможение, а скорость выбирать с учетом покрытия и видимости: разрешенная знаками скорость не всегда подходит для снегопада, тумана или ледяного участка. Профессионалы советуют тормозить заранее, до поворота. На автомобиле с ABS при экстренном торможении необходимо нажимать на педаль уверенно и непрерывно, не имитируя работу системы частыми нажатиями. Подобные навыки стоит осваивать под контролем инструктора, а не проверять сцепление резкими торможениями или маневрами на обычной дороге.

Но у зимнего обучения есть оговорка: сложная погода добавляет стресса новичку. Зимняя практика должна проходить в подходящих условиях и под руководством инструктора. Многие отмечают пользу зимнего опыта, но реальные навыки отрабатываются не в автошколе, а уже после получения прав.

Летом легче осваивать базовые маневры: хорошо видны разметка и границы парковочного места, а сухая дорога не требует сразу учитывать гололед. Но желающих учиться в это время больше, поэтому группы формируются с задержками. Выпускник, который практиковался только в теплую погоду, может оказаться неподготовленным к зимним условиям.

Весна и осень дают промежуточный вариант. Весной дополнительно становится длиннее световой день, а ранняя осень нередко удобна тем, что в автошколах меньше желающих, чем летом. Погода меняется, поэтому ученик может столкнуться с дождем или туманом, а затем и с первыми заморозками. И тут вновь возникает проблема со сдачей экзамена в неблагоприятных условиях.

Наиболее предпочтительным месяцем для старта учебы в автошколе называют декабрь, январь или начало февраля. В этом случае экзамены могут пройти весной, но ученик успеет поездить по заснеженным дорогам и наледи. При планировании важно учитывать продолжительность курса, а не только погоду в день первого занятия.

К слову, сезон не влияет на теоретическую подготовку: электронный курс ПДД доступен онлайн. Отдельно разбиралось предложение по сроку ПДД. Тем, кто прошел обучение и получил права летом, придется брать дополнительные уроки у инструктора после наступления холодов.

О том, что аккуратность за рулем еще и снижает цену ОСАГО, «За рулем» уже рассказывал.