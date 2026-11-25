Дистрибьютор Li Auto Sinomach сертифицирует Seres 7 и Seres 9 в России

На российский рынок возвращается марка Seres – правда, уже под крылом другого дистрибьютора. Сейчас идет сертификация двух кроссоверов бренда.

Прежним дистрибьютором Seres в России была «МБ Рус». Официально о прекращении сотрудничества никто не объявлял. Зато еще в январе 2026 года сообщалось: у дилеров практически закончились машины, причем речь шла о выпущенных в 2023 и 2024 годах экземплярах. Сведений о новых поставках не появлялось, а раздел «Автомобили в наличии» с официального сайта марки к настоящему моменту пропал.

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Косвенное подтверждение смены дистрибьютора все же есть. Реализацией Seres в России, судя по документам, займется Sinomach – компания, которая ввозит в страну автомобили Li Auto.

Сертификация Seres 7 и Seres 9 в России

Получателем документов стала «ИАЭК Хуаюнь», связанная с Sinomach. Между прочим, раньше это юридическое лицо занималось сертификацией гибридных кроссоверов Li Auto для Евразийского экономического союза. В декларациях на Seres указано: автомобили китайского производства задекларированы в России для серийного выпуска, а действуют документы до 2030 года.

В тексте бумаг фигурирует договор от 26 августа 2026 года. Его заключили Seres и «ИАЭК Хуаюнь» – о предоставлении полномочий на проведение оценки соответствия и ответственности за обеспечение безопасности продукции. Так что соглашения между компаниями действительно существуют.

В Китае эти модели известны как Aito M7 и Aito M9. Важная деталь: сертифицируют автомобили первого поколения, тогда как на китайском рынке уже доступны вторые генерации обоих SUV.

Seres 7: габариты и силовая установка

Кроссовер Seres 7 проходит сертификацию в модификации SKE6500SSHEVA8S. Автомобиль крупный: 5020 х 1945 х 1760 мм, колесная база – 2820 мм, снаряженная масса – 2460 кг. Салон предлагается в двух вариантах компоновки, на пять или на шесть мест.

Привод – последовательный гибрид. Под капотом трудится 1,5-литровый генератор мощностью 152 л.с., а за движение отвечает пара электромоторов с общей отдачей 449 л.с. Энергию им поставляет тяговая батарея емкостью 40 кВт·ч.

Seres 7

На электротяге такой кроссовер проезжает 210 км по циклу WLTC. Бензиновый двигатель колеса напрямую не вращает – его задача подпитывать батарею.

Seres 9: размеры и характеристики

Флагманский Seres 9 сертифицируют в версиях SKE6520SSHEVA4S и SKE6520SSHEVA3S. Длина, ширина и высота кузова – 5230, 1999 и 1800 мм соответственно, межосевое расстояние – 3110 мм. В салоне может располагаться как пять, так и шесть мест, снаряженная масса лежит в пределах 2650-2715 кг. Плюс автомобиль способен тянуть за собой прицеп массой до 1500 кг.

Seres 9

Силовая установка здесь тоже последовательная гибридная. Роль генератора выполняет 1,5-литровый мотор, форсированный до 160 л.с., а два электродвигателя выдают в сумме 496 л.с.

Тяговых батарей предусмотрено два варианта – 42 и 52 кВт·ч в зависимости от модификации. Запас хода на электроэнергии составляет 225-290 км по циклу CLTC.

О том, как в России выросли продажи автомобилей ушедших марок, «За рулем» уже рассказывал.