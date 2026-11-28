ЕС с 1 декабря 2026 года вводит временные квоты на ввоз гибридных автомобилей

С первого дня зимы 2026 года машины с гибридной силовой установкой будут попадать в страны Евросоюза по квотам – правда, временным. О таком решении пишет Bloomberg, опираясь на документы Европейской комиссии.

Уточняется, что принятые ограничения будут действовать с 1 декабря 2026 года по 18 июня 2027 года, после чего комиссия примет решение об их постоянном характере. В Еврокомиссии пояснили, что данная мера позволит оградить европейских производителей от стремительного роста ввоза машин из третьих стран.

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Общий принцип расчета квот базируется на показателях импорта за 2025 год с надбавкой в 15%. При этом для крупных импортеров, чья доля на рынке превышает 2%, установлены отдельные лимиты. Так, за три месяца объем поставок из Китая не должен превысить 88 тыс. авто, из Японии - 78,6 тыс., а из США - 8,5 тыс.

О том, как европейские нормы закрывают дорогу новым моделям, «За рулем» уже рассказывал.

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