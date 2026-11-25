«Автостат»: импорт новых легковых автомобилей в РФ в 2026 году вырос на 16%

За январь – октябрь 2026 года в Россию ввезли 336,2 тыс. новых легковых автомобилей возрастом до трех лет. Это на 16% больше, чем за те же десять месяцев годом ранее, – такие цифры приводит Сергей Целиков, возглавляющий агентство «Автостат».

Главная интрига периода – в том, как распределились каналы. Альтернативные поставки, то есть машины, которые идут не по официальным дистрибьюторским соглашениям, за десять месяцев достигли 173,1 тыс. единиц. Прирост почти 55% – куда быстрее, чем рынок в целом.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Доля таких каналов в общем объеме импорта новых легковушек составила 51%. Проще говоря, больше половины машин приехали в обход официальных схем. Официальные импортеры, наоборот, просели: 163,1 тыс. автомобилей, что на 8,5% меньше, чем годом ранее.

У официальных поставщиков заправляют, в основном, китайские марки. В топ-5 по доле: Geely – 38,7%, Changan – 20,2%, GAC – 9,7%, Tank – 7,2%, Hongqi – 5,9%.

В альтернативном сегменте картина зеркальная: там первые строчки занимают бренды, ушедшие с официального рынка. Toyota держит 16,8%, Mazda – 13,2%, Volkswagen – 7,3%, BMW – 6,6%, Audi – 6,2%.

Что из этого следует? Импорт новых легковых машин в России продолжает перекраиваться: объемы растут, но все большая их часть проходит по параллельным каналам, тогда как официальные дистрибьюторы – а это преимущественно китайские бренды – фиксируют снижение поставок.

О том, как в России растут продажи автомобилей ушедших марок, «За рулем» уже подробно рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!