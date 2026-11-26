Renault Logan с пробегом признан достойным выбором в России за 500 тысяч рублей

Новые машины дорожают, поэтому часть покупателей уходит на вторичку с бюджетом около 500 тысяч рублей. В этом сегменте эксперты обратили внимание на Renault Logan второго поколения – седан, который давно заработал репутацию простой и выносливой машины.

Если держать в уме торг, разумно смотреть диапазон 450-550 тыс. рублей. В таких рамках по всем регионам РФ продается примерно 400-500 автомобилей 2013-2021 годов выпуска. Средний пробег у них – от 80 до 500 тыс. км.

Renault Logan

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С годами эта бюджетная модель не растеряла плюсов: подвеска у Logan очень энергоемкая и долговечная. Она спокойно переносит ямы, с которыми другим автомобилям этого класса приходится тяжелее.

Но обслуживание никто не отменял. По опыту, стойки и втулки стабилизатора требуют замены каждые 30-40 тыс. км. Шаровые опоры ходят примерно 80-100 тыс. км. Ступичные подшипники, амортизаторы и сайлентблоки задней балки при аккуратной езде могут дотянуть до 100-150 тыс. км.

Рулевое тоже не доставляет хлопот, если не забывать о жидкости: в гидроусилителе ее меняют каждые 60-80 тыс. км или раз в 3-4 года. Рейка обычно не просит внимания примерно до 170 тыс. км. А вот рулевые тяги и наконечники могут напомнить о себе на 50-70 тыс. км.

В большинстве объявлений за полмиллиона предлагают Logan с 1,6-литровым атмосферным двигателем на 82 или 102 л. с. В паре с ним встречается пятиступенчатая механика либо четырехступенчатый «гидроавтомат» DP2. Ориентировочный ресурс такого мотора – около 500 тыс. км; на этом пробеге владельцы либо капиталят заводской агрегат, либо ставят контрактный.

Чаще всего за эти деньги продаются версии со 102-сильным мотором и МКПП или DP2. Сам двигатель вопросов не вызывает, но есть нюансы: могут рассыхаться катушки зажигания и выходить из строя датчики. Отдельное внимание – ремню ГРМ: его обрыв грозит дорогим ремонтом. Менять ремень нужно каждые 60 тыс. км или раз в 4 года, что наступит раньше, вне зависимости от внешнего вида.

Интерьер Renault Logan

С коробками тоже все предсказуемо. В механике сцепление меняют примерно раз в 130-160 тыс. км. В четырехступенчатом автомате масло обязательно обновляют каждые 40-60 тыс. км – интервал зависит от условий эксплуатации.

Со временем в масле АКП собираются продукты износа. Оно теряет свойства и хуже отводит тепло. Из-за этого страдают соленоиды (электромагнитные клапаны в гидроблоке) и фрикционы, а коробка отвечает рывками, пробуксовками и, в худшем случае, аварийным режимом.

Какой Logan выбрать

Наиболее удачным сочетанием называют 102-сильный K4M с механической коробкой. Если бюджет совсем ограничен и динамика не в приоритете, логично рассмотреть 82-сильный K7M с механикой.

Остальные варианты – с автоматом DP2 и 113-сильным H4M, который начали ставить после рестайлинга, – лучше брать только с понятной историей обслуживания и после детальной диагностики в хорошем автосервисе.

О том, что проверить при осмотре подержанной машины, «За рулем» рассказывал на примере родственного Duster.

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