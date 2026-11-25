При запуске двигателя от донора нужно глушить мотор машины-донора

Зимой попытка оживить автомобиль с севшим аккумулятором нередко заканчивается куда более неприятными последствиями, чем просто разряженная батарея.

Электроника современных машин легко выходит из строя при неправильном подключении, а неудачное «прикуривание» порой оставляет без энергии сразу оба транспортных средства, предостерегает Pravda.Ru.

Одна из самых распространенных и при этом критичных ошибок - запуск при работающем двигателе машины-донора. Когда стартер начинает прокрутку, напряжение резко проседает, и это провоцирует сбои в программном обеспечении «здорового» автомобиля. По словам Баканова, перед стартом мотор машины, которая дает питание, обязательно нужно заглушить.

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Есть и другой нюанс – соответствие мощностей. Завести тяжелый дизельный внедорожник от маленькой городской малолитражки вряд ли получится. Замерзший агрегат большого объема, как предупредил эксперт, просто «вытянет все соки» из компактной батареи, и тогда обездвиженными окажутся оба водителя. Еще одна рекомендация касается кабелей: лучше брать качественные медные. Для двигателей до 1,5 литра хватит сечения 16 мм², а вот мощным моторам нужно от 35 мм².

Если провода слишком тонкие, они просто могут перегреваться от больших нагрузок. Чем тоньше кабель, тем больше сопротивление, потери и риск перегрева.

Не стоит забывать и о полярности, а также о правильном выборе точек подключения – это снижает риск взрыва выделяющегося водорода. Если после пяти секунд вращения стартера мотор не схватил, продолжать не имеет смысла: лучше дать аккумулятору время подзарядиться от донора.

«Прикуривание требует не только качественных проводов, но и понимания химии процессов: в сильный мороз электролит может просто замерзнуть, и тогда любая подача тока станет бесполезной или даже опасной», – объяснил автоэксперт Антон Воробьев.