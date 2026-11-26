Пятиместный Geely Galaxy M8 будет стоить в Китае от 2,46 млн рублей

В Китае объявили стоимость полноразмерного гибридного кроссовера Geely Galaxy M8 – пятиместной версии флагманской модели M9, появления которой ждут и в России. От «девятки» новинка отличается более емкой батареей и расширенным набором оснащения.

Мода на пятиместные полноразмерные кроссоверы в Китае в этом году видна невооруженным глазом: на рынок уже вышли Nio ES8, Lynk & Co 900 и Zeekr 9X. Теперь в эту компанию добавилась Geely с Galaxy M8.

Geely Galaxy M8

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Снаружи M8 почти неотличим от M9. Опознать его можно по оригинальным колесным дискам и сине-серебряной комбинации цветов – в остальном облик знаком по старшей модели.

Габариты остались прежними: 5205 х 1999 х 1800 мм, колесная база – 3030 мм.

Минимальный дорожный просвет заявлен на уровне 176 мм. За доплату доступна пневмоподвеска, которая позволяет регулировать клиренс.

Салон, багажник и ассистенты

Главное изменение по сравнению с M9 – интерьер. На центральной консоли стоит один 15,4-дюймовый сенсорный экран; на него можно поставить аватар голосового помощника Eva. На тоннеле осталась лишь одна беспроводная зарядка.

Задний ряд представляет собой диван на три места с наклоном спинки до 142 градусов. Крайним пассажирам доступны оттоманки с электроприводом.

Водительское кресло получило 16-точечный массаж, вентиляцию и обогрев, пассажирам достался массаж на 10 точек. Также предусмотрены складной 17,3-дюймовый экран на потолке, атмосферная подсветка и холодильник на 9,1 литра. Багажник – 924 литра, а со сложенным задним рядом объем растет до 2340 литров.

За безопасность и помощь в дороге отвечает комплекс G-ASD G-Pilot H5 с 27 сенсорами, включая LiDAR на крыше. Система позволяет машине ехать от адреса к адресу по городским улицам и магистралям Китая. Кстати, поддерживается более 300 сценариев автоматической парковки.

Geely Galaxy M8

Батарея, динамика и цены

Самое заметное улучшение относительно M9 – тяговая батарея. У «девятки» есть два аккумулятора на 18,4 и 41,6 кВт·ч, тогда как M8 предлагает только 53,4 кВт·ч. Такого запаса хватает на 330-360 км электрического пробега по циклу CLTC.

Моноприводная версия оснащена 1,5-литровым мотором и электродвигателем с суммарной отдачей 408 л.с. и 605 Нм. До 100 км/ч она разгоняется за 7,3 секунды, а общий запас хода достигает 1560 км благодаря 60-литровому баку.

Полный привод получил ДВС того же объема и три электромотора – один спереди и два сзади. Суммарно это 870 л.с. и 1165 Нм; 5,2-метровый SUV набирает 100 км/ч за 4,5 секунды. Общий пробег такой версии – 1375 км.

Заказать Geely Galaxy M8 в Китае можно по цене от 199,8 до 235,8 тысячи юаней, что соответствует 2,46-2,9 млн рублей. Для сравнения: шестиместный Galaxy M9 там стоит 183,8-269,8 тысячи юаней (2,26-3,32 млн рублей).

О новом полноприводном Geely для России «За рулем» уже рассказывал.