Спрос на автодома в РФ в январе-октябре вырос на 23%, средняя цена упала на 9%

Рынок автодомов в России в этом году заметно оживился: с января по октябрь спрос прибавил 23% к тому же периоду прошлого года. При этом средняя цена такой техники просела примерно на 9%. Данными поделился аналитик раздела «Спецтехника» автомобильного портала «Дром» Артемий Самохин.

Если говорить о типичном бюджете, россияне в основном приобретают автодома за 2,1 млн рублей. Причем большинство сделок проходит и вовсе вокруг отметки 1,25 млн. Такие цифры приводятся на фоне общего роста спроса и небольшого снижения средней цены.

В пятерку бестселлеров попали машины на базе Fiat Ducato, самодельные варианты – модули-прицепы, переоборудованные автобусы и альковные автодома, а также Ford Transit. Замыкают список компактные прицепы-дачи китайского производства ETRV AL11 и автодома на базе Peugeot Boxer.

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Андрей Артюхов из Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма (НСПКА) подтверждает: интерес к китайской технике действительно растет. По его словам, раньше основная доля автодомов шла в РФ из Европы, теперь это дорого, китайские аналоги дешевле и предлагаются в более широком ассортименте.

Российское производство пока, строго говоря, штучное, поэтому конечный продукт выходит дороже. В Китае же наблюдается бум выпуска: ежемесячно только на внутреннем рынке производится и продается порядка 5000 штук, более 50 разных моделей.

Китайские модели и прокат

Посчитать рынок в абсолютных цифрах никто не может – регистрация при покупке слишком сложная. В распоряжении специалистов есть лишь статистика продаж автодомов и прицепов от отечественных производителей, пояснил Артюхов.

Автодом автодому рознь, и у китайцев есть несколько типологий. Самые простые – автодома на базе жилых фургонов, минивэнов или пикапов; спрос на них растет. Первое место по объему продаж сегодня занимают самые доступные жилые прицепы-караваны. Большая часть таких прицепов производится в России, и они занимают более 70% рынка как по продажам, так и по уже находящейся во владении технике. Средний прицеп-караван стоит до 1 млн рублей, весит до 750 кг, дополнительная категория в правах не нужна: цепляешь к фаркопу любой легковушки, выбираешь планировку – и едешь.

На втором месте идут автодома, где пока лидирует б/у техника из Европы, хотя китайцы догоняют. Затем – пикапы с жилыми модулями на кузов или раму, которые либо делают внутри РФ, либо ввозят.

Всего в стране около 35 тыс. «караванеров» – владельцев специализированной техники для автомобильного туризма. Работает примерно 120 прокатных станций, это еще около 1,5 тыс. единиц техники. В прокате соотношение похожее: большую часть занимают прицепы, потом автодома на любой вкус. Китайские модели тоже появляются – экзотика пользуется популярностью. Например, некоторые российские компании сдают в аренду один-два китайских автодома на базе пикапа Changan; такие машины нарасхват. Людям интересно попробовать, их берут, чтобы съездить с друзьями на рыбалку или охоту. Более крупные арендные автодома по большей части шоссейные.

Классы техники и продажи

Григорий Бондарь, директор по продажам «Прайм Кемпер», говорит, что продажи китайских автодомов растут год от года. Самыми популярными он называет готовые машины из Китая на основе пикапов Changan и Maxus. Лидер – Changan Peak View с четырьмя спальными местами и ценой 7,5 млн рублей. Из российского хорошо продаются бюджетные прицепы, а среди европейских бестселлеров – классические автодома среднего класса. Сравнивать такую технику по продажам было бы некорректно; в целом много продается прежде всего прицепов-караванов, и этот рынок растет.

Changan Peak View RV

Популярность прицепов-караванов объясняется просто: они заметно дешевле полноценных автодомов. Это самые простые и доступные варианты – прицепные караваны, которые буксируются за автомобилем-тягачом. Собственного двигателя у таких мобильных «квартир» нет, с тягачом они соединяются через фаркоп. На стоянке караван можно отцепить и использовать как стационарное жилье. Некоторые модели раскрываются на месте для расширения пространства внутри.

Следующий класс – дома на базе фургонов и пикапов. Жилой модуль здесь встраивается в полезную площадь легкого грузовика. Кабина водителя может объединяться с жилой зоной у фургонов или быть независимой у пикапов.

Главный плюс фургонов – теплоизоляция, у пикапов – проходимость и выносливость. Самым вместительным вариантом остаются конструкции на базе автобусов и среднетоннажных грузовиков. Просторные модели достигают 20 метров. Их преимущества – высокая проходимость, большие запасы воды и топлива, а также полноценное жилое пространство: кухня с мойкой и плитой, санузел, спальные места и зоны отдыха.

О том, что не все автомобилисты готовы следовать общей моде, «За рулем» уже рассказывал.

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