Chery Tiggo 8 2027 года прибыл к дилерам в Китае: премьера 27 ноября

Китайские дилеры Chery начали получать обновленный Tiggo 8 в кузове 2027 модельного года. Продажи еще не открыты, но машины, по сути, уже стоят в шоу-румах. По предварительным данным, публичный дебют может пройти 27 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.

Год назад, в ноябре 2025-го, на местном рынке стартовал Tiggo 8 пятой генерации. Тогда покупателям предложили две версии – Tiger Edition и Leopard Edition. Первая была полностью новой, вторая повторяла глобальную Lepas L8 и внешне перекликалась с российскими Tenet Plus. Стоили обе, между прочим, одинаково.

Chery Tiggo 8 2027

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В общем-то, подход с двумя экстерьерами только запутал китайских автомобилистов. Уже в середине 2026 года Chery убрала «леопардовую» версию из продажи, оставив только Tiger Edition. Правда, судя по дизайну новинки, спрос все же был на Leopard Edition. Иначе зачем возвращать его внешность? Обновленный Tiggo 8 2027 еще официально не продается, но первые экземпляры уже замечены у дилеров.

Внешность и салон: гибрид двух версий

Судя по снимкам, новый Tiggo 8 2027 – это своеобразный «2 в 1». Машине вернули передок от прошлогоднего Leopard Edition, а внутреннее убранство оставили от актуального «тигриного» варианта для Китая. Спереди теперь крупная радиаторная решетка и разделенная оптика. Основные фары расположены снизу, а сверху – ходовые огни с характерным названием «глаза леопарда». Профиль кузова и корма, кстати, остались прежними.

Внутри теперь стоит большой 15,6-дюймовый сенсорный монитор, ориентированный горизонтально. У Leopard Edition, для сравнения, был вертикальный тачскрин на 13,2 дюйма. За быстродействие по-прежнему отвечает чип Snapdragon 8155. Цифровая приборная панель имеет диагональ 10,25 дюйма.

На центральном тоннеле – беспроводная зарядка для смартфона, кнопки управления базовыми функциями климат-контроля, шайба выбора режимов движения и два подстаканника. Селектор коробки передач вынесен за двухспицевое рулевое колесо.

Chery Tiggo 8 2027

Габариты и ходовая часть

Точные размеры обновленного Tiggo 8 2027 года – 4725 х 1880 х 1705 мм. Колесная база – 2825 мм. Подвеска независимая на обеих осях: спереди – MacPherson, сзади – многорычажная схема. Багажник вмещает от 546 до 1453 литров. В топливный бак входит 51 литр бензина. В салоне два ряда сидений, рассчитан на пятерых.

Под капотом – 1,6-литровый бензиновый двигатель SQRF4J16C. Он развивает 200 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента. Трансмиссия – 7-ступенчатый робот DCT. Крутящий момент идет только на переднюю ось.

Скоростной потолок – 190 км/ч. В смешанном цикле WLTC расходуется 7,2 литра на 100 км.

О другом китайском кроссовере, который вот-вот получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.