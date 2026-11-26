Эксперт Багузов: перед зимой кузов нужно вымыть и осмотреть на предмет сколов

Даже свежая машина из салона не застрахована от последствий зимней дорожной химии – об этом говорит Константин Багузов, автоэксперт и сотрудник детейлинг-центра. Он перечислил работы по защите от коррозии, которые имеет смысл повторять каждый год, и объяснил, почему удобнее всего делать их в конце осени.

Антикоррозийная обработка, по его словам, вовсе не сводится к нанесению составов на днище и в скрытые полости. Комплекс шире, и часть процедур стоит выполнять ежегодно.

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Сначала автомобиль нужно как следует вымыть, причем не только кузов, но и днище. Затем – внимательный осмотр: так выявляются сколы краски, отслоившаяся защитная мастика и другие дефекты лакокрасочного покрытия.

Найденные сколы Багузов советует обезжирить и закрасить, а разрушенный слой мастики на днище и в колесных арках – восстановить. Своими руками это тоже реально, хотя лучше доверить дело специалистам: без опыта мелкий скол легко пропустить, и именно на его месте позже проступит ржавчина.

Еще один пункт – проверить, как стоят бамперы. После контакта с препятствием деталь может сместиться и начать тереться о кузовные элементы, стирая краску; спустя какое-то время в этом месте возникает очаг коррозии.

Закончить осеннюю подготовку Багузов рекомендует до прихода зимы. Причина проста: в холодный сезон дорожные службы применяют агрессивные реагенты, так что к этому моменту кузов должен быть уже защищен.

О неожиданных проблемах, которые могут проявиться даже у нового автомобиля, «За рулем» уже рассказывал.