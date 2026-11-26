Suzuki XBee из Японии предлагаются под заказ в РФ с ценами от 1,5 млн рублей

Российские продавцы начали принимать заказы на новые компактные кроссоверы Suzuki XBee, которые везут с японского рынка. На одном из классифайдов ценник на такую машину стартует от 1,5 млн рублей – конкретные объявления открываются с отметки 1 540 000 рублей за переднеприводное исполнение во Владивостоке.

Suzuki XBee

Сравнение с массовым сегментом выходит интересным. Новая LADA Vesta сегодня стоит минимум 1 558 000 рублей, Haval Jolion – от 2 099 000 рублей, а Tenet T4L – от 2 344 000 рублей. По сути, японский малыш оказывается дешевле не только популярных компактных SUV, но и отечественного седана.

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Полный привод тоже заказать можно, правда, дороже. Примерно за 1 600 000 рублей версию 4х4 готовы привезти в Новосибирск и Хабаровск, во Владивостоке за нее просят 1 690 000 рублей, а в отдельных объявлениях цена доходит до 1 970 000 рублей. Из наличия такие кроссоверы пока не продаются – только под заказ.

Силовая установка у всех XBee одна и та же. Это трехцилиндровый атмосферник объемом 1,2 литра, выдающий 82 л. с. и 109 Нм, который работает в паре с 12-вольтовым стартер-генератором. В качестве трансмиссии всегда выступает вариатор (CVT).

Салон – тканевый, зато список оборудования для такой машины солидный. Есть мультимедиа с 9-дюймовым сенсорным экраном и предустановленной навигацией (не для России), 7-дюймовая цифровая приборная панель, электронный стояночный тормоз с AutoHold, кожаный мульти-руль с подогревом, кондиционер и круиз-контроль. Добавьте сюда электростеклоподъемники во всех дверях, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и обогрев передних кресел.

Интерьер Suzuki XBee

Все предложенные машины относятся ко второму поколению модели, которое показали в 2025 году. От версии первого поколения их отличают новые светодиодные фары, более плоский капот и другие бамперы с решеткой радиатора. Габариты при смене генерации, впрочем, почти не поменялись: длина по-прежнему 3760 мм, ширина – 1670 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2435 мм. Полный привод здесь реализован через вискомуфту: задняя ось подключается сама, когда передние колеса буксуют или проскальзывают.

О том, почему кроссоверы теснят седаны на российском рынке, «За рулем» уже рассуждало.