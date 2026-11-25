Продукция «Газпромнефть – смазочные материалы» получила награду авторитетной автомобильной премии «Золотой Клаксон» в категории «Моторное масло года»

Победителей определяли сами автомобилисты в ходе онлайн-голосования. Участники выбирали лучшие машины, бренды, АЗС и лауреатов в других номинациях. В категории моторных масел на победу претендовали более 20 брендов.

Организатором ежегодного конкурса выступает автомобильное издание «Клаксон», выходящее с 1990 года. Продукция «Газпромнефть-СМ» не впервые удостаивается наград престижных федеральных конкурсов. Компания выпускает более 150 видов моторных масел, а также трансмиссионные масла, охлаждающие и тормозные жидкости и другие смазочные материалы для автомобилей.

«Для нашей компании эта награда — подтверждение правильности выбранной стратегии, ориентированной на совершенствование технологий и разработку продуктовых решений, отвечающих актуальным требованиям рынка, — отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Сергей Стародубцев. — Команда «Газпромнефть-СМ» будет и дальше укреплять репутацию российских смазочных материалов как высокотехнологичных продуктов с высокой эффективностью».

Продукция создается на основе собственных высококачественных синтетических базовых масел. Научно-исследовательский центр компании проводит глубокие исследования свойств смазочных материалов и разрабатывает современные рецептуры с высокотехнологичными компонентами.