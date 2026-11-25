В Госдуме предложили расширить возможности парковки в непогоду

Парковочные штрафы, которые водители получают из-за разгула стихии, стоит отменить. С такой инициативой выступила Элеонора Кавшар – председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Она пояснила: когда на улице бушует непогода, человек нарушает правила по понятным причинам, и наказывать его за это неправильно.

«Было бы правильно рассмотреть расширение возможности для парковки во время разгула стихии – например, не штрафовать водителей, которые нарушили соответствующие правила по понятным причинам», – сказала она.

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Кстати, этим предложение не ограничилось. Кавшар выступила за снижение платы за муниципальные стоянки – вплоть до полной отмены в самые пиковые часы осадков.

Сейчас же размер штрафа за неправильную парковку колеблется от 500 рублей до 5 тыс. в зависимости от ситуации и региона.

О том, как отстоять свои права при столкновении с коммунальной техникой, «За рулем» уже рассказывал.

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