Автомобилистов освободят от одного штрафа при непогоде
Парковочные штрафы, которые водители получают из-за разгула стихии, стоит отменить. С такой инициативой выступила Элеонора Кавшар – председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Она пояснила: когда на улице бушует непогода, человек нарушает правила по понятным причинам, и наказывать его за это неправильно.
«Было бы правильно рассмотреть расширение возможности для парковки во время разгула стихии – например, не штрафовать водителей, которые нарушили соответствующие правила по понятным причинам», – сказала она.
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Кстати, этим предложение не ограничилось. Кавшар выступила за снижение платы за муниципальные стоянки – вплоть до полной отмены в самые пиковые часы осадков.
Сейчас же размер штрафа за неправильную парковку колеблется от 500 рублей до 5 тыс. в зависимости от ситуации и региона.
О том, как отстоять свои права при столкновении с коммунальной техникой, «За рулем» уже рассказывал.
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