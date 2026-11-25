Генпрокуратура: за недоплаченный утиль с покупателей иномарок взыщут ₽284 млн

Генеральная прокуратура проверила, как таможня администрирует утилизационный сбор, и нашла недоработки. Из-за этого владельцы уже оформленных машин начали получать счета на доплату и пени. С материалами проверки ознакомилось издание Life.ru.

Больше всего таких эпизодов оказалось в зоне Южного таможенного управления. Там проверяющие изучили 293 автомобиля, а гражданам выставили требования доплатить сбор на сумму свыше 284 млн рублей. Пени, в общем-то, потянули еще примерно на 88 млн рублей.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Откуда взялись претензии? Для части машин, ввезенных через страны ЕАЭС, поменяли методику расчета. Некоторое время таможенные органы принимали платежи без специальной компенсационной формулы, а затем стали пересматривать уже закрытые расчеты.

В декабре 2025 года надзорное ведомство направило представление руководству Федеральной таможенной службы. Претензии касались и слабости таможенного контроля, и финансовых последствий для граждан – счета приходят спустя месяцы, а порой и годы после покупки.

О случаях, когда таможня требует доплатить утильсбор, «За рулем» уже подробно рассказывал.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL