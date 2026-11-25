Дилеры назвали б/у автомобили, которые сильно подорожают и подешевеют в декабре

Существенных изменений цен на вторичном рынке России в декабре 2026 года не ожидается – так считают опрошенные Autonews.ru дилеры. Глобального переписывания ценников не будет. Другое дело – отдельные сегменты: там возможны точечные корректировки.

Резких скачков не ждут, но точечные правки возможны

По словам Андрея Гришакова, директора департамента автомобилей с пробегом дилерских компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр», подорожание уже заметно там, где предложение постепенно тает, – в частности в параллельном импорте. Массового пересмотра цен это не означает.

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Еще один повод для движения ценников – очередная индексация утилизационного сбора, запланированная на 1 января 2027 года. Александр Арутюнян, управляющий автохолдинга «ААА Моторс», полагает, что часть покупателей постарается закрыть сделки до конца декабря, пока ставки не выросли. Правда, разгуляться ценам не дадут дорогие автокредиты и упавшая покупательная способность россиян.

Максим Рязанов, основатель консалтинговой компании «АсП Бизнес», допускает: продавцы самых ходовых машин могут поднять цены на 5-10%. Зато владельцы непопулярных моделей и мощных премиальных внедорожников готовы делать скидки до 10%.

Юрий Чистов, генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh, ощутимого подорожания в декабре не ждет вовсе. Причина проста: предложение на вторичке по-прежнему больше спроса, и продавцам приходится бороться за каждого клиента.

Какие модели подорожают, а какие подешевеют

Устойчивее других, по прогнозу зама генерального директора по направлению автомобилей с пробегом компании «Авилон» Романа Титова, останутся востребованные европейские, японские и корейские машины возрастом до трех-пяти лет.

«Предложение таких автомобилей на российском рынке остается ограниченным, а покупательский интерес сохраняется. В отдельных сегментах это может поддерживать цены даже в период сезонного снижения активности», – пояснил он.

Наиболее заметный рост Арутюнян допускает по Toyota Camry, Mazda CX-5 и BMW X5.

«Цены на рынке в декабре, скорее всего, будут двигаться с разными векторами. Автомобили от 2022-го [в рамках] параллельного импорта подрастут в цене», – считает он.

Ходовые машины массового сегмента возрастом до семи-восьми лет, по его прогнозу, продолжат дорожать на уровне инфляции или выше – в том числе Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla и Lexus RX.

Рязанов тоже ждет роста цен на Toyota Corolla, Camry, Hyundai Solaris и Kia Rio возрастом три-пять лет: за последний год предложение таких машин заметно сократилось. Предпосылки для подорожания есть и у относительно свежих Haval.

Китайские машины теряют в цене быстрее

С китайскими автомобилями картина обратная. Арутюнян объясняет давление на их стоимость скидками на новые машины, которые дилеры традиционно раздают перед завершением календарного года.

Чистов уверен: модели из Поднебесной продолжат дешеветь быстрее, чем машины ушедших с российского рынка марок. Вторичка постоянно пополняется свежими автомобилями из Китая, тогда как нарастить предложение Toyota, Kia, Volkswagen, Renault и других иностранных брендов возможности ограниченны.

Хотя у китайских машин с пробегом есть и плюсы, отмечает он: они зачастую моложе, оснащены богаче, а на некоторые экземпляры еще распространяется заводская гарантия.

Дешеветь могут и возрастные премиальные автомобили – Гришаков отнес к этой группе машины возрастом 10-15 лет. Рязанов допускает снижение стоимости BMW, Audi, Mercedes-Benz и Jeep с двигателями объемом от 3 л: покупателей отпугивают дорогое обслуживание и большой транспортный налог.

Почему декабрь удобен для сделки

Объем продаж, по общему мнению опрошенных Autonews.ru экспертов, окажется примерно на уровне предыдущих месяцев. Рязанов ждет, что в последний месяц 2026 года на вторичном рынке уйдет 500-530 тыс. автомобилей.

Титов напоминает про два разнонаправленных фактора, которые традиционно влияют на активность в декабре. Кто-то спешит закрыть сделку до новогодних праздников, а кто-то, наоборот, откладывает покупку на следующий год – лишние сезонные расходы никому не нужны.

При этом декабрь дилеры считают удачным временем для приобретения машины с пробегом. Салонам выгоднее предложить более щедрые условия, чем провалить годовой план продаж. А в конце ноября и начале декабря появляется пространство для торга с частниками, которым важно продать машину до Нового года, добавляет Рязанов.

Ждать заметного снижения цен на ходовой автомобиль с небольшим пробегом в следующем году эксперты не советуют.

«Главный критерий выгодной покупки – это не календарная дата, а соотношение цены, технического состояния и истории конкретного автомобиля», – также подчеркнул Титов.

О том, какие доплаты могут неожиданно возникнуть при покупке машины, «За рулем» уже рассказывал.

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