Fit Service: 64% водителей в России решили не менять автомобиль в 2027 году

Менять машину в 2027 году не собираются 64% российских автовладельцев – такие данные получила сеть автосервисов Fit Service по итогам опроса.

Остальные распределились так: 10% готовы продать нынешний автомобиль и взять другой с пробегом, 8% смотрят в сторону нового, 12% рассматривают гибрид или электромобиль. Еще 6% думают расстаться с машиной, не покупая взамен ничего, – этот сценарий выбирают реже всего.

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Что изменилось за год

Годом ранее за сохранение своего автомобиля выступали 80% респондентов. Число желающих перейти на другую машину с пробегом почти не сдвинулось – прежде о таком говорили 9%. Новую рассматривали 6%, а продажу без последующей покупки – 3%; сейчас сторонников последнего варианта стало вдвое больше, 6%.

В октябре 2026 года 58% участников назвали автомобиль жизненно необходимым для работы или семьи – против 69% в ноябре 2025-го. Разница составила 11 процентных пунктов, база октябрьского опроса – 2044 ответа.

Важной, но допускающей использование другого транспорта машину считают 38% – на 14 процентных пунктов больше, чем в прошлом исследовании (24%). При этом пересесть на общественный транспорт или такси готовы немногие. Доля тех, для кого автомобиль не особенно важен, почти не изменилась: 5% против 4%.

Комментарий Fit Service и прогноз на 2027 год

Директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова объяснила: «Автовладельцы становятся гибче в своих решениях: большинство планирует сохранить нынешнюю машину, но все больше людей готовы при необходимости пользоваться другим транспортом. Автомобиль может быть незаменим для поездок с детьми, на работу, а до ближайшего магазина можно дойти пешком».

Сам выбор в пользу знакомой машины руководитель сети считает прагматичным: владелец знает историю своего автомобиля и яснее представляет будущие траты. А при переходе на другую машину приходится заново оценивать не только цену и состояние, но и расходы на дальнейшее содержание, пояснила она.

Для автосервисов, по словам Овчинниковой, важны две вещи: поддерживать в исправном состоянии привычные клиентам автомобили и готовить специалистов к обслуживанию других типов силовых установок. Независимо от выбора машины владельцу важно понимать, где ее обслуживать и во сколько это обойдется, отметила она.

На сколько новые машины подорожают из-за утильсбора, «За рулем» уже разбирался.

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