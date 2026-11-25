Эксперт Данилова назвала признаки скорой поломки двигателя

Капитальный ремонт двигателя редко становится полной неожиданностью. Обычно машина задолго до критического момента начинает подавать сигналы, которые многие водители просто не замечают. Умение распознать такие симптомы помогает избежать дорогостоящего капремонта.

Директор Центра технического обслуживания «Панавто» Елена Данилова назвала признаки, на которые водителю нужно смотреть в первую очередь.

Дрожание и потеря мощности

Мелкая дрожь кузова после запуска «на холодную» не всегда указывает на неисправность самого двигателя. Проблема может скрываться в двух разных плоскостях.

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Начните с диагностики герметичности впускной системы и свечей. Лишь убедившись, что эти узлы в порядке, переходите к проверке опор двигателя.

Вялый разгон и снижение мощности прямо говорят о том, что мотор не выдает нужный крутящий момент. Причин может быть множество: утечки воздуха, сбои в турбине, неверные показания датчиков. Пока точная причина не установлена, лучше не усердствовать с резкими ускорениями и высокими оборотами. Иначе можно окончательно добить детали.

О чем говорит выхлоп

Выхлопная труба – своеобразный индикатор того, что творится внутри цилиндров. Изменение цвета дыма почти всегда сигнализирует о неисправности. При сизом оттенке выхлопа в камеры сгорания проникает моторное масло. Белый дым свидетельствует об утечке антифриза в цилиндры – это чревато перегревом. Черный выхлоп указывает на переобогащенную топливную смесь, вызванную сбоем форсунок или датчиков расхода воздуха.

Любой из этих признаков – повод безотлагательно посетить сервис. Если проверить машину вовремя, мелкий дефект можно устранить, пока он не превратился в дорогостоящий капремонт.

О том, куда могут исчезать лишние литры бензина, «За рулем» уже рассказал.

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