Писк, скрежет или мягкая педаль: когда тормоза просят ремонта
Автомобильный эксперт Иван Ананьев рассказал, как определить необходимость замены тормозных колодок и чем грозит игнорирование проблемы. Он отметил, что при обычной эксплуатации передние колодки служат, в среднем, от 15 до 40 тысяч километров, а задние – в два-три раза дольше.
На современных машинах нередко стоят электронные датчики износа, встроенные в накладку колодки. Как только накладка стирается до критической отметки, цепь замыкается о тормозной диск – на приборной панели загорается сигнальная лампа. По сути, такой сигнал и становится самым простым напоминанием о скором ремонте.
В механической системе датчик выглядит иначе: небольшая металлическая скоба на основании колодки. Дойдя до предела, она начинает тереться о диск, и при торможении раздается резкий писк.
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При отсутствии датчиков картину можно оценить глазами. В инструкции к автомобилю указана предельная толщина фрикционной накладки – обычно 2-3 мм для дисковых механизмов. Правда, менять колодки советуют уже при остатке 5-6 мм, чтобы не рисковать. Если же довести накладку до металла, вместе с колодками придется брать и диски, а они заметно дороже.
Опасные симптомы и срочная диагностика
Худший сценарий – падение эффективности тормозов, а на дороге это может обернуться неприятными последствиями. Есть и более тревожный признак – грубый скрежет металла о металл. Он говорит о том, что фрикционный слой стерся полностью и металл колодки уже портит тормозной диск.
К дополнительным сигналам для срочной диагностики относят вибрацию педали и биение при замедлении.
Если педаль стала мягче, ее ход увеличился, а машину при торможении уводит в сторону, в сервис нужно обращаться без промедления, подчеркнул Ананьев.
Ранее «За рулем» уже рассказывал , о чем тревожились автомобилисты в 2026 году.
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