УАЗ раскрыл характеристики, оснащение и сроки выхода обновленной модели Патриот Х

24 ноября в Ульяновске стартовало серийное производство обновленной флагманской модели – модернизированный внедорожник получил название УАЗ Патриот Х.

Вместе с ним по конвейеру пошли обновленные Пикап Х и Профи Х. Как сообщает пресс-служба, все три модели «сохранили сильные стороны, но отличаются улучшенным ездовым и эксплуатационным комфортом, повышенным уровнем практичности и безопасности».

Моторная гамма общая: к 2,7-литровому бензиновому ZMZ Pro (149,6 л.с., 235 Нм) добавился новый 2-литровый дизель Sollers 550010 (136 л.с. и 320 Нм), собираемый на заводе двигателей «Соллерс» в Елабуге. Дизель оснащен системой рециркуляции выхлопных газов, сажевым фильтром с принудительным прожигом и соответствует стандарту Евро-5.

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Оба движка работают в паре с новой 6-ступенчатой МКП с тросовым приводом. Ее сборка также локализована в РФ (ЗМЗ, Заволжье, Нижегородская обл.), а конструктивно, как и новый дизель, она опирается на решения партнера – JAC.

Производитель сообщает, что коробка отличается четкими ходами рычага, минимальными усилиями переключения и избирательностью привода. Для дизельных версий передаточное число главной пары составляет 4,11, для бензиновых – 4,625.

У обновленного Патриота Х (и полноприводных версий Пикапа Х) появилась электромеханическая раздаточная коробка – она управляется поворотным селектором-шайбой на центральном тоннеле улучшенной формы. Помимо этого в интерьере поменялись рулевое колесо, передняя консоль, подлокотник и блок управления климат-контролем.

Патриот Х, оснащение:

светодиодные фары и фонари;

обновленное рулевое колесо с обогревом;

модернизированная мультимедиасистема;

измененный (более компактный) тоннель и его облицовка;

полноценный климат-контроль;

многоступенчатый подогрев передних сидений;

подогрев задних сидений;

обогрев лобового стекла;

разъемы USB Type A и Type C (зарядка и передача данных);

режим «Off road», активирующийся с кнопки;

система TCS (НАМИ) – ABS, помощь на подъеме, противобукс, имитация блокировки дифференциала;

По экстерьеру обновления такие: обновленная светодиодная оптика, колесные диски нового дизайна и ряд эстетических штрихов.

Ранее «За рулем» рассказал, что старт продаж обновленного Патриота Х сместился на 2027 год.