Глава Xiaomi рассказал о подготовке к выходу на авторынок Европы в 2027 году

Выйти на европейский автомобильный рынок Xiaomi намерена в 2027 году. Об этих планах президент Xiaomi Group Лу Вэйбин сообщил на конференции, посвященной финансовым результатам компании, – детали приводит китайское издание ITHome.

Прежде чем начнутся продажи, машины ждут испытания в четырех странах: Швеции, Германии, Испании и Италии. Работы развернутся на семи площадках. Инженерам предстоит проверить, как ведут себя автомобильные системы и как машины держатся на высоких скоростях.

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Семь площадок: от Арьеплуга до «Нюрбургринга»

Из объектов уже названы зимний полигон в шведском Арьеплуге и немецкая гоночная трасса «Нюрбургринг». Остальные точки пока публично не раскрыты.

Германия при этом подтверждена как один из рынков продаж. В Мюнхене Xiaomi собирается открыть европейский центр исследований и разработок. Кстати, в сентябре на выставке IFA в Берлине компания подписала соглашения с восемью немецкими дилерскими группами – о создании сети продаж и обслуживания; среди партнеров Emil Frey Germany, Ernst Dello и LUEG. Когда автомобили доберутся до Швеции, Испании и Италии, не уточняется.

Какие именно модели предложат европейским покупателям, компания не объявила. По оценке CarNewsChina, на первом этапе на рынок могут выйти седан SU7, кроссовер YU7 и его спортивная версия YU7 GT.

Одно из препятствий для китайского автопроизводителя – импортные пошлины Евросоюза. Для Xiaomi совокупная ставка составляет 45,3%: компания попала в число производителей, которые не сотрудничали с европейским расследованием о субсидировании китайских электромобилей.

Параллельно Xiaomi готовится к выходу на рынок ОАЭ. Местный дистрибьютор Gargash Prime Automotive в ноябре открыл предзаказы на седан SU7, кроссовер YU7 и гибридные модели Skynomad. Первые поставки в ОАЭ ожидаются в декабре 2026 года, остальные версии должны появиться в феврале 2027-го.

О том, как китайские автомобили проходят жёсткие испытания, «За рулем» уже рассказывал.

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