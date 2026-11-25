Марка Knewstar планирует пересмотреть модельный ряд для России

В октябре в России продали всего пять автомобилей Knewstar – такие цифры приводит «Автостат». Годом ранее в том же месяце покупатели забрали 573 машины, то есть падение составило 99%.

С начала года, по подсчетам агентства, в стране реализовали 1754 автомобиля марки – на 65% меньше. Сейчас у бренда в России, по сути, одна модель: кроссовер 001, который представляет собой перелицованную версию Geely Tugella, ранее официально продававшейся на российском рынке.

Knewstar 001

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В пресс-службе ООО «Хай Моторс Рус», гендистрибьютора Knewstar и Nordcross, подтвердили Autonews.ru: стратегия работы в России и модельный ряд пересматриваются. «Сейчас производитель пересматривает стратегию работы в России и модельный ряд. Детали мы пока не комментируем», – добавили в компании.

В конце прошлого года в России сертифицировали вторую модель Knewstar – кроссовер 002, однако до официальных продаж автомобиль так и не добрался.

О том, какие необычные испытания устраивают китайским автомобилям, «За рулем» уже рассказал.

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