Исследование: спрос на подержанные авто в лизинг в 2026 году вырос почти на 50%

За январь-октябрь 2026 года бизнес оформил в лизинг 127,2 тыс. легковых автомобилей. Годом ранее за тот же период было 126,5 тыс. – выходит, рынок прибавил всего 0,6%. Цифры взяты из исследования «Газпромбанк Автолизинг» (крупнейший оператор автолизинга в России) и агентства НАПИ.

Внутри этого почти нулевого роста спрятаны два разнонаправленных потока. Новых машин выдали 85,8 тыс. – на 13% меньше, чем за десять месяцев 2025-го. Зато сегмент с пробегом подскочил на 48,8%, до 41,4 тыс. автомобилей.

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Доля лизинга в корпоративных продажах новых легковых машин достигла 61,7%. За год она прибавила 0,7 п.п. На вторичном рынке рост куда заметнее – плюс 10,3 п.п., до 38,7%.

Рынок лизинга легковых авто: плюс 0,6% за десять месяцев

Структура спроса заметно сместилась. Российские марки заняли 35,1%, прибавив за год 9,4 п.п.

Китайские бренды, наоборот, сдали позиции: их доля составила 40,3%, минус 11 п.п. (без учета Belgee).

Чаще всего компании брали Lada – 20,6% от общего объема. Дальше в списке Tenet (9,4%), Haval (7,6%), Belgee (5,6%) и Geely (4,5%). Сильнее прочих просели Chery и Exeed, а прирост дали Tenet, Kia и Volkswagen.

Доля российских марок в лизинге выросла до 35,1%

В новых автомобилях десятку самых востребованных моделей за десять месяцев открыл Tenet T7. Рядом с ним – Lada Granta, Lada Largus, Lada Vesta и Haval Jolion.

Вторую половину списка составили Belgee S50, Tenet T4, Lada Niva Travel, Belgee X50 и Voyah Free EVR.

У машин с пробегом рейтинг выглядит иначе. Первая строка у Kia Rio, далее Volkswagen Polo, Haval Jolion, Lada Granta, Exeed LX, Jaecoo J7, Nissan Qashqai, Lada Vesta, Skoda Rapid и Omoda S5.

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Октябрь оказался слабым по общим цифрам: 15,4 тыс. новых и подержанных машин. Это на 21,4% меньше, чем годом ранее, и на 5,5% ниже сентябрьского результата.

Любопытно, что в сегменте новых автомобилей месяц стал лучшим с начала 2026 года – 10,7 тыс. штук. Но в годовом сравнении это все равно минус 31%. Вторичка, напротив, выросла на 15,6%, до 4,7 тыс.

Среди новых брендов в октябре лидировали Lada, Tenet, Haval, Belgee и Esteo. На вторичном рынке чаще оформляли Volkswagen, Haval, Lada, Kia и Geely.

Модельный топ новых машин возглавил Tenet T7, за ним идут Lada Largus, Lada Granta, Haval Jolion и Tenet T4.

В подержанном сегменте первым шел Volkswagen Polo. Далее – Haval Jolion, Nissan Qashqai, Kia Rio и Skoda Rapid.

Октябрь 2026: выдачи сократились на 21,4%

Почему год к году такая просадка? В НАПИ объясняют ее высокой активностью рынка в октябре 2025 года: тогда компании спешили закрыть сделки до ожидавшегося повышения утилизационного сбора. Впоследствии его перенесли с 1 ноября на 1 декабря.

Есть и более общие факторы. В «Газпромбанк Автолизинг» отмечают, что на рынок продолжают давить дорогое привлечение финансирования и налоговая нагрузка.

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