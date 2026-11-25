Автоэксперт Багузов: антикор нужен автомобилям каждую осень

Антикоррозионная обработка требуется любому автомобилю – в том числе тому, что только что покинул салон. Так считает Константин Багузов, автоэксперт и сотрудник детейлинг-центра. Он рассказал о том, как грамотно готовить машину к холодам. Проводить такие работы, по его словам, стоит каждый год и лучше всего осенью.

Почему антикор – это не только днище

Слово «антикор» у большинства ассоциируется исключительно с обработкой днища и скрытых полостей специальными составами. Однако, как пояснил Багузов, набор операций по защите кузова от коррозии заметно шире.

«В сознании обывателя «антикор» – это только обработка днища и скрытых полостей специальными составами. На самом деле, набор операций по защите кузова автомобиля от коррозии гораздо шире, и некоторые работы желательно проводить каждый год. Оптимальный вариант – поздней осенью», – отметил Багузов.

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Что делать перед наступлением зимы? Сначала машину – пусть даже совсем новую – тщательно отмывают, не забывая про днище. Потом ее ждет скрупулезный осмотр: специалисты ищут сколы краски, отслоения защитных мастик и прочие повреждения лакокрасочного покрытия.

Бамперы и подготовка к зиме

Дальше начинается самое кропотливое. «Сколы краски требуется обезжирить и закрасить, а повреждения защитной мастики (на днище, в колесных арках) – восстановить. Все это можно сделать своими силами, но лучше обратиться к специалистам, так как неопытный взгляд не всегда сможет распознать небольшой скол, из которого затем вырастет пятно ржавчины», – пояснил сотрудник детейлинг-центра.

Отдельный пункт, который часто пропускают, – бамперы. Из-за контактов с препятствиями они могут сместиться и начать тереться о детали кузова, протирая лакокрасочное покрытие. Результат предсказуем: спустя какое-то время именно в этом месте появится очаг коррозии.

Завершить все эти операции логичнее до зимы. Тогда автомобиль войдет в сезон, когда дорожные службы вовсю используют агрессивные реагенты, уже подготовленным, – на этом эксперт и закончил.

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