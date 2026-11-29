Лимитированная серия Ford Ranger Wildtrak с внедорожным характером

В линейке Ford Ranger появилась временная версия Wolftrak. Это лимитированная модель с более выразительным стилем, чем у других представителей семейства.

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Внешне она напоминает высокопроизводительный Ranger Raptor, но лишена его компромиссов по грузоподъемности и тяговым возможностям. В отличие от Raptor, Wolftrak буксирует прицеп до 3500 кг, а его грузоподъемность составляет одну тонну. За основу взята комплектация Wildtrak, дополненная множеством эстетических штрихов.

Самый заметный из них – эксклюзивный цвет кузова Traction Green, который, по словам представителей Ford, органично смотрится в полях, лесах и на рабочих площадках независимо от погоды.

У автомобиля 18-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами, окантовка решетки радиатора, дверные ручки и корпуса зеркал выполнены в черном цвете, а на передних дверях и заднем борту размещены декоративные элементы серого цвета Conquer Grey. Завершает экстерьер высокая спортивная дуга в кузове: она придает автомобилю эффектный вид и служит надежной опорой для фиксации груза или снаряжения для активного отдыха.

В салоне присутствуют элементы в цвете Traction Green: контрастная прострочка и анодированные детали, включая окантовку дефлекторов системы вентиляции. Сиденья имеют двухцветную отделку (черный с зеленым) и украшены вышивкой с логотипом Wolftrak.

Модель Wolftrak оснащена полезными для профессионального использования функциями, включая систему помощи при движении задним ходом с прицепом Pro Backup Assist, камеру кругового обзора 360 градусов и систему контроля слепых зон, адаптированную для работы с прицепом.

Комплектация Wolftrak доступна как с 3,0-литровым дизельным двигателем V6, так и с гибридной силовой установкой plug-in hybrid.

Техническая начинка осталась прежней: дизель развивает 237 л. с. и 600 Н*м крутящего момента, а гибрид – 277 л. с. и 697 Н*м.

Прием заказов начнется до конца текущего года, ожидается, что стартовая цена будет чуть выше стоимости Ranger Wildtrak, которая составляет 44 900 фунтов стерлингов (58,7 тыс. долларов).

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