Какие новые автомобили с задним приводом продают в России

За десять месяцев 2026 года в России разошлось 4987 автомобилей с задним приводом. Такие цифры приводит агентство «Автостат». Доля заднеприводных машин в общем объеме рынка составила всего 0,5%. Казалось бы, о каком выборе тут говорить? Но, по сути, задний привод сдаваться не спешит – на рынке все еще есть модели, которые официально продаются в нашей стране. Autonews.ru собрал их в одном материале.

Доступные заднеприводные модели

К числу самых доступных машин в России можно отнести миниатюрный хетчбэк Eonyx M2. По цене он вполне может потягаться с Lada Granta. Габариты у машины примерно как у Оки, а построена она на базе китайского Sunshine. Сборку наладили на «Автоторе». Кстати, с ноября 2026 года этот автомобиль начали продавать в офлайн-магазинах крупного ретейлера электроники и бытовой техники.

Формально Eonyx M2 относится к категории L7 – это тяжелые квадрициклы. Для управления хватит прав подкатегории В1. Правда, они открываются автоматически, как только вы получаете стандартные легковые права категории В. Так что дополнительно учиться не придется.

Eonyx M2

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Еще один вариант – пассажирский минивэн SKM M7. Его продают через дилерскую сеть Lada, и это один из самых доступных заднеприводных минивэнов на официальном рынке.

Внешне машина напоминает автомобили китайской Shineray Group. В оснащение входят кондиционер, парктроник, камера заднего вида, датчик света и светодиодные ходовые огни.

SKM M7

Гибриды и электромобили с задним приводом

С конвейера «Автотора» сходит гибридный кроссовер Deepal S07 с задним приводом. При этом суммарный запас хода у него достигает 992 км, из которых 174 км можно проехать только на электричестве. Подзарядка батареи с 30 до 80% занимает всего полчаса. Комплектация одна, но богатая: проекционный экран, система кругового обзора, интеллектуальный круиз-контроль и продвинутый климат-контроль.

Deepal S07

Летом в России начались продажи батарейного кроссовера GAC Hyptec HT. Он доступен только с задним приводом и в единственной, но щедрой комплектации.

Среди опций – беспроводная зарядка, кресла с вентиляцией и массажем, онлайн-сервисы от «Яндекса» и VK, а также электропривод двери багажника. Запас хода составляет 510 км, а зарядка с 30 до 80% занимает 15 минут.

GAC Hyptec HT

Осенью электрический кроссовер Avatr 11 пережил обновление. Внешность немного подправили, добавили новые опции, а вот техническая начинка осталась прежней. Базовая версия по-прежнему предлагается с задним приводом и запасом хода 575 км.

Avatr 11

У электрического фастбека Avatr 12 тоже есть базовая заднеприводная версия. Дизайном он перекликается с Porsche Panamera и Mercedes-AMG GT, а главная фишка – лобовое стекло, которое плавно переходит в крышу. В салоне почти нет физических кнопок: их заменили два больших сенсорных дисплея. На одном заряде машина проезжает до 610 км, что делает ее одним из самых дальнобойных электрокаров в России.

Avatr 12

Премиальный сегмент: Hongqi H9

Китайский седан Hongqi H9 остается заднеприводным вариантом в люксовом сегменте. На российском рынке он представлен в единственной комплектации. Большой и статусный автомобиль наверняка оценят поклонники классического заднего привода.

По габаритам H9 можно сравнить с Mercedes S-Class, BMW 7-Series, Audi A8, Lexus LS и Genesis G90. То есть это полноценный представительский класс. Конкуренты у него серьезные, но модель выглядит достойно.

Оснащение включает проекционный экран, атмосферную подсветку салона на 253 цвета, систему кругового обзора, четырехзонный климат-контроль, сенсорный дисплей для пассажиров второго ряда и целый набор водительских ассистентов. Словом, все, что положено флагманскому седану.

Hongqi H9

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