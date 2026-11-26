Стало известно, сколько будет стоить страховка на новый кроссовер Lada Azimut

Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» рассказали, во сколько обойдется страхование нового кроссовера Lada Azimut. Частнику за Lada Azimut со 120-сильным мотором ОСАГО обойдется в 1,3 тыс. рублей, если базовая ставка минимальная. Средняя ставка поднимет цену до 4,7 тыс., максимальная – до 8,1 тыс. рублей. Для версии на 132 л.с. вилка составляет от 1,5 до 9,4 тыс. рублей.

В такси расценки выше. У 120-сильной версии при минимальной базовой ставке – 1,2 тыс. рублей, при средней – 9,1 тыс., при максимальной – 16,9 тыс. рублей. А для 132-сильной – 1,4 тыс., 10,6 тыс. и 19,7 тыс. рублей соответственно.

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Что касается полного каско, то здесь средние цифры такие: 67 тыс. рублей для 120-сильной версии и 86 тыс. рублей для 132-сильной.

За отправную точку взяли водителя 35 лет со стажем 10 лет. У него нет аварий по своей вине за весь период вождения. Автомобиль зарегистрирован в Москве, а среднее значение базовой ставки – 5 000 рублей.

Кстати, новинка выйдет в нескольких модификациях: модернизированные версии вазовских двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. На выбор предложат механику и вариатор. А машины с турбомотором и автоматом появятся в 2027 году.

Lada Azimut

А о том, как добиваться выплаты по ОСАГО, если машину задела коммунальная техника, «За рулем» рассказывал ранее.

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