Почему на холостом ходу скачут обороты и чем это грозит перед зимой
Плавающие обороты на холостом ходу – проблема, с которой водители нередко сталкиваются ближе к пробегу 60-70 тыс. километров. По словам директора департамента сервиса и запасных частей «Авилон Ярославский» Вадима Стрельбицкого, чаще всего виновата загрязненная дроссельная заслонка, подсос воздуха или неполадки в системе зажигания.
«Часто плавающие обороты появляются на 60-70 тыс. километров. К этому пробегу на дроссельной заслонке скапливается нагар, и электроника уже не может нормально поддерживать холостые обороты. Обычно достаточно чистки и адаптации, чтобы решить проблему», – сообщил эксперт.
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Еще один сценарий – подсос воздуха во впуске. Патрубок способен треснуть, прокладка впускного коллектора – рассохнуться, из-за чего герметичность тракта нарушается. Воздуха при том же количестве топлива поступает больше, смесь обедняется. Кстати, осенью и зимой такие обращения случаются заметно чаще: на морозе резина дубеет, теряет эластичность, а микротрещины расширяются.
Не стоит сбрасывать со счетов и систему зажигания. Изношенные свечи или сбоящая катушка приводят к тому, что двигатель троит, а обороты начинают скакать. Правда, затягивать с ремонтом опасно: пропуски зажигания вредят катализатору, который обходится гораздо дороже нового комплекта свечей.
Стрельбицкий предупреждает: не нужно лечить автомобиль наугад, меняя детали одну за другой. Компьютерная диагностика вместе с проверкой впуска на герметичность при помощи дымогенератора занимает примерно час и сразу выявляет настоящую причину.
На деле такая проверка экономит и деньги, и нервы. Особенно перед зимой, когда любая мелочь может обернуться тем, что утром машина просто не заведется.
О том, почему бензиновые моторы в России оказываются выгоднее дизельных, «За рулем» уже рассказывал.
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