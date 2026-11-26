Эксперт Стрельбицкий назвал 3 причины нестабильных холостых оборотов двигателя

Плавающие обороты на холостом ходу – проблема, с которой водители нередко сталкиваются ближе к пробегу 60-70 тыс. километров. По словам директора департамента сервиса и запасных частей «Авилон Ярославский» Вадима Стрельбицкого, чаще всего виновата загрязненная дроссельная заслонка, подсос воздуха или неполадки в системе зажигания.

«Часто плавающие обороты появляются на 60-70 тыс. километров. К этому пробегу на дроссельной заслонке скапливается нагар, и электроника уже не может нормально поддерживать холостые обороты. Обычно достаточно чистки и адаптации, чтобы решить проблему», – сообщил эксперт.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Еще один сценарий – подсос воздуха во впуске. Патрубок способен треснуть, прокладка впускного коллектора – рассохнуться, из-за чего герметичность тракта нарушается. Воздуха при том же количестве топлива поступает больше, смесь обедняется. Кстати, осенью и зимой такие обращения случаются заметно чаще: на морозе резина дубеет, теряет эластичность, а микротрещины расширяются.

Не стоит сбрасывать со счетов и систему зажигания. Изношенные свечи или сбоящая катушка приводят к тому, что двигатель троит, а обороты начинают скакать. Правда, затягивать с ремонтом опасно: пропуски зажигания вредят катализатору, который обходится гораздо дороже нового комплекта свечей.

Стрельбицкий предупреждает: не нужно лечить автомобиль наугад, меняя детали одну за другой. Компьютерная диагностика вместе с проверкой впуска на герметичность при помощи дымогенератора занимает примерно час и сразу выявляет настоящую причину.

На деле такая проверка экономит и деньги, и нервы. Особенно перед зимой, когда любая мелочь может обернуться тем, что утром машина просто не заведется.

О том, почему бензиновые моторы в России оказываются выгоднее дизельных, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!