Целиков: ввоз леворульных автомобилей с пробегом в РФ сократился почти на 25%

За десять месяцев 2026 года, с января по октябрь, в Россию ввезли 368,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом – то есть машин старше трех лет. По сравнению с тем же отрезком 2025-го поставки просели примерно на 4%. Такую статистику привел Сергей Целиков, который руководит аналитическим агентством «Автостат».

Любопытно, что внутри общего потока направления движутся в разные стороны. Японское плечо, например, только крепнет: за десять месяцев оттуда пришло 218,2 тыс. автомобилей, а это на 19,2% больше, чем годом ранее. Праворульный сегмент в целом набирает вес.

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А вот легально ввезенные машины с левым рулем, наоборот, сдали позиции ощутимо – почти на четверть, минус 24,8%, всего 150,2 тыс. единиц. Сильнее всего просадка заметна по Южной Корее и Беларуси. Китайское направление, впрочем, пока растет.

Если смотреть на марки, у праворульных лидерство держит Toyota – 33,2%. Дальше расположились Honda (29,6%), Suzuki (9,3%), Mazda (5,3%) и Volkswagen (3,9%). В леворульной части расклад иной: первое место у Volkswagen с 20%, следом Audi (9%), KIA (8,5%), BMW (7,7%) и Hyundai (7,4%).

О том, почему таможня может потребовать доплату утильсбора, «За рулем» уже рассказывал.

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