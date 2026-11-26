«Автостат» пречислил 5 самых продаваемых премиальных автомобилей РФ в октябре

В октябре 2026-го в России продали 1036 новых внедорожников Tank 300. Такой результат сделал модель первой в премиальном сегменте за месяц. Цифрами поделились в «Автостате», данные получены от АО «ППК».

Для Tank 300 это уже не дебютный успех: в августе внедорожник тоже был на вершине, а в сентябре пропустил вперед Voyah Free. Через месяц все вернулось на прежние позиции – Voyah Free с 792 проданными машинами оказался вторым.

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Следом расположились две модели Esteo: внедорожник V27 (677 штук) и кроссовер MX (647 штук). Пятое место досталось Zeekr 8X – 567 автомобилей за октябрь.

Общий объем премиального рынка за месяц составил 12,4 тыс. новых машин. По сравнению с октябрем 2025 года спрос упал на 30%.

Ранее «За рулем» уже рассказывал , о чем тревожились автомобилисты в 2026 году.

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