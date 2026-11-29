В ФТС перечислили пять мошеннических схем при ввозе автомобилей в Россию

Олег Губайдулин, занимающий пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы, перечислил пять вариантов обмана, с которыми сталкиваются при ввозе легковых автомобилей в Россию.

Самые грубые криминальные подходы – так называемые распилы и конструкторы – понемногу сдают позиции. Машину в таком случае везут разобранной и выдают за запчасти либо крупные узлы. Зато на первый план выходят схемы, где таможенное законодательство нарушают не так явно.

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Самый первый трюк – оформить машину как транспорт для международных пассажирских перевозок. Бумаги выглядят безупречно: путевой лист, туристы, маршрут между двумя странами. А за рулем на деле сидит либо новый владелец автомобиля, либо перекупщик, который готовит его к продаже в России.

Личное пользование и лжетранзит

Еще один вариант – ввоз под предлогом личного пользования. Гражданин государства ЕАЭС заявляет, что берет машину для себя, хотя на самом деле переправляет ее на продажу.

Дальше идут манипуляции со статусом переселенца. Льгота позволяет провезти автомобиль без таможенных сборов, но получателем оказывается не сам переселенец, а российский заказчик.

Что касается лжетранзита, по документам машина следует через Россию в другую страну, а по факту остается на российской территории.

Распилы и утильсбор

И наконец, те самые распилы и конструкторы. По словам Губайдулина, встречаются они все реже, но по-прежнему фигурируют среди уловок аферистов.

О том, почему таможня может потребовать доплаты при ввозе автомобиля, «За рулем» уже ра ссказывал.

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