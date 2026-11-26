Suzuki SC100 GX 1981 года с пробегом 77 тыс. км продают в Москве за 2 млн рублей

В Москве ищут покупателя на Suzuki 1981 года выпуска – за машину просят 2 млн рублей. В объявлении она значится как Cervo, хотя на деле это экспортная европейская версия под индексом SC100 GX, причем с левым рулем.

Такие автомобили выпускали с 1979 по 1982 год специально для европейских рынков. Внешность модели ведет родословную от компактного Suzuki Fronte Coupé – облик того купе рисовал знаменитый итальянский дизайнер Джорджетто Джуджаро.

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Чем европейская версия отличается

Оснащение у нее совсем не кей-каровское: четырехцилиндровый литровый двигатель мощностью 47 л.с. и 4-ступенчатая механическая коробка передач. У Cervo – другая история: 0,5 литра и двухтактный мотор.

Мотор стоит сзади, привод – на заднюю ось, масса – около 650 кг. По оценке автоэкспертов, подобный набор обеспечивал машине интересную управляемость и живую динамику.

На одометре – 77 тысяч километров. Из Европы автомобиль привезли более десяти лет назад, и все это время он хранился в частных собраниях. «Все оригинальное, на ходу, заводится, едет. Был куплен в 2015 году у коллекционера в Нидерландах. В РФ также все время находился в коллекции. Состояние отличное», – говорится в описании объявления.

Публикация быстро собрала оживленную дискуссию в Рунете. Кто-то называет автомобиль «коллекционным шедевром» и «стильной, прикольной, интересной машиной», другие сомневаются, что цена хоть чем-то оправдана.

Достается и будущему владельцу.

«Ладно продавец, а можно будет посмотреть на покупателя, который купит эту машину за 2 млн рублей», – иронизирует один из комментаторов.

Почему же за малолитражку просят такую сумму? Ряд пользователей напоминает: изначально модель была дешевой и быстро ржавела, так что уцелевшие экземпляры в хорошем состоянии сегодня встречаются крайне редко. Как раз редкость и определяет ценность подобных машин.

Почему автомобили с громкой историей уходят с молотка за большие деньги, «За рулем» уже рассказывал.