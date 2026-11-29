«Мошеловка»: мошенники заманивают водителей скидками до 40% на зимнюю резину

Российские автомобилисты столкнулись с новой уловкой мошенников: им обещают скидку на зимние шины до 40% и исчезают, как только получены деньги. О схеме рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, на сообщение ссылается РИА «Новости».

Как это работает на практике? В объявлении злоумышленники ставят жесткое условие – скидка действует только при полной предоплате комплекта резины. Человек переводит сумму, после чего общение обрывается: продавец перестает отвечать и блокирует все контакты покупателя.

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Чтобы не наткнуться на такую схему, в «Мошеловке» советуют приобретать автотовары в проверенных торговых точках, а на частных досках объявлений не соглашаться на полную предоплату.

«Не соглашайтесь на полную предоплату на частных досках объявлений. Не вводите полные данные банковской карты в сомнительных чат-ботах и на неизвестных страницах бронирования», – добавили в «Мошеловке».

О том, как покупатель авто может неожиданно потерять деньги, «За рулем» уже рассказывал на примере доплаты утильсбора.