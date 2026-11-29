В ВСК назвали неожиданно частую причину обращений автовладельцев по каско

Разбитое стекло только на первый взгляд кажется мелкой неприятностью рядом с серьезным ДТП. Статистика ВСК за 2026 год показывает обратное: почти каждое третье обращение по каско связано именно с поврежденными стеклами. Среди марок по общему числу обращений по каско лидируют Lada и Haval, а среди регионов – Москва и Московская область.

Причины обращений по каско

ДТП по-прежнему остаются главным поводом для заявлений – на них пришлось 48,22%.

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Именно повреждения стекол дали 31,55% всех обращений – почти треть заявлений, причем речь не об аварии.

Внешнее воздействие дало 11,38%, вандализм – 6,64%. Случаев внезапной поломки автомобиля оказалось совсем немного, их назвали единичными.

География и марки обращений

Москва и Московская область заняли первое место по регионам: 27,93% всех обращений.

Дальше в региональном списке идут Санкт-Петербург и область – 6,88%, Краснодарский край – 4,18%, Республика Татарстан – 3,99%, Ростовская область – 2,87%.

В антирейтинге марок первые строчки заняли массовые автомобили. Больше всего инцидентов зафиксировано у владельцев Lada – 9,71%, почти столько же пришлось на Haval – 9,59%. В топ-5 также вошли Geely (7,87%), Chery (7,83%) и Toyota (4,28%).

Кто чаще подает заявления

Среди физических лиц обращения чаще поступали от мужчин – 44,2%, на женщин пришлось 25,3%. Еще 30,5% случаев связаны с автомобилями юридических лиц: почти каждое третье обращение поступает от компаний.

По возрасту лидируют водители 41-50 лет – 34,8% обращений. Следом идет группа 31-40 лет с долей 27,1%.

На автомобилистов 51-60 лет пришлось 19,1%, на водителей старше 61 года – 12,3%. Реже всего за выплатами обращались водители до 30 лет – 6,62%. Отдельная тема – как выбрать страховку на автомобиль: ОСАГО, каско и дополнительные опции.

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