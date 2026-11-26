Автоюрист Воропаев назвал три действия при повороте через выделенную полосу

При повороте через выделенную полосу для общественного транспорта водители обязаны учитывать не только разметку, но и рядность движения, чтобы не спровоцировать столкновение с попутным потоком. Подробный алгоритм действий разобрал автоюрист Лев Воропаев.

По словам эксперта, порядок маневра напрямую зависит от того, в каком именно ряду изначально движется автомобиль перед началом прерывистой разметки выделенной полосы. Если машина идет по средней полосе, водителю предстоит выполнить перестроение в два этапа, строго соблюдая правила приоритета.

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«Если автомобиль двигается по средней полосе, то в соответствии с пунктом 8.4 ПДД ему необходимо сначала пропустить поток, который едет сзади на большой скорости по крайней правой полосе. Убедившись в безопасности и в том, что соседний ряд свободен, водитель должен перестроиться в крайнюю правую полосу. Далее нужно таким же образом убедиться, что свободна сама полоса для маршрутных транспортных средств, занять ее и уже оттуда осуществить поворот направо», - пояснил адвокат.

Иначе складывается ситуация, если автомобилист изначально движется в крайней правой полосе непосредственно рядом с выделенкой. В этом случае, как отметил автоюрист, обязанность снизить скорость и избежать аварии ложится уже на тех, кто едет следом в том же ряду.

«У водителя в крайней правой полосе проблем возникнуть не должно: в соответствии с пунктом 8.2 ПДД он обязан заблаговременно включить указатель правого поворота, плавно снизить скорость и приступить к перестроению на выделенную полосу, убедившись, что она свободна и он не создаст помех общественному транспорту. В свою очередь сзади двигающиеся автомобили по пункту 10.1 ПДД обязаны выбирать скорость с учетом маневров впереди идущей машины. Именно они в этой ситуации должны притормозить, чтобы не допустить дорожно-транспортного происшествия», - заключил эксперт.

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