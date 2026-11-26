Макрон подтвердил переговоры о покупке BYD завода Ineos Automotive в Амбахе

Французскую площадку, которую рассчитывает приобрести ведущий китайский производитель электрифицированного транспорта BYD, сейчас использует Ineos Automotive. Именно там собирают внедорожники Grenadier и пикапы Quartermaster. Разговоры о родстве этих машин с Land Rover Defender в прессе уже появлялись, однако, по сути, речи о копировании чужих решений не идет. У Quartermaster, как утверждается, нет с Defender ни одной общей детали. При этом в этих пикапах применяются конструктивные узлы и элементы поставщиков BMW (двигатели), ZF ( коробки передач) и Carraro (мосты).

Продажа бизнеса китайскому производителю связана с переносом выпуска в США: на североамериканский рынок приходится порядка 70% продаж компании. Готовые машины из Франции в США везти дорого – их ввоз облагается высокими пошлинами, 15% для внедорожника и 25% для пикапа. Правда, если сделка состоится, Ineos в среднесрочной перспективе продолжит выпускать Grenadier и Quartermaster в Амбахе.

Для BYD это будет уже вторая сделка в Евросоюзе после завода в венгерском Сегеде. В конце января 2026 года там начали серийный выпуск электрокара BYD Dolphin Surf – в КНР эта модель продается как BYD Seagull. Дальнейшая локализация в ЕС помогает китайскому автопроизводителю снижать риски из-за импортных пошлин на электромобили из Китая, а заодно лучше соответствовать будущим правилам ЕС: права на субсидии и госконтракты там увязывают с долей локального производства.

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Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что переговоры идут и что в них участвуют французские власти. По его словам, такой сценарий стал результатом экономической политики Франции и связанных с ней действий европейской автопромышленности, нацеленных на ускорение создания автопроизводителей в Европе.

В BYD заявили: компания рассчитывает предложить европейским покупателям автомобили, произведенные во Франции, а также планирует сохранить работу завода, рабочие места в регионе и создать новые возможности для местных сотрудников и поставщиков. По данным Reuters, на предприятии в Хамбахе сейчас трудится около 900 человек. С 1998 по 2024 год этот завод выпускал малолитражный автомобиль Smart.

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