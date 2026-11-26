BYD покупает завод во Франции, где собирают «клоны» Land Rover Defender
Французскую площадку, которую рассчитывает приобрести ведущий китайский производитель электрифицированного транспорта BYD, сейчас использует Ineos Automotive. Именно там собирают внедорожники Grenadier и пикапы Quartermaster. Разговоры о родстве этих машин с Land Rover Defender в прессе уже появлялись, однако, по сути, речи о копировании чужих решений не идет. У Quartermaster, как утверждается, нет с Defender ни одной общей детали. При этом в этих пикапах применяются конструктивные узлы и элементы поставщиков BMW (двигатели), ZF ( коробки передач) и Carraro (мосты).
Продажа бизнеса китайскому производителю связана с переносом выпуска в США: на североамериканский рынок приходится порядка 70% продаж компании. Готовые машины из Франции в США везти дорого – их ввоз облагается высокими пошлинами, 15% для внедорожника и 25% для пикапа. Правда, если сделка состоится, Ineos в среднесрочной перспективе продолжит выпускать Grenadier и Quartermaster в Амбахе.
Для BYD это будет уже вторая сделка в Евросоюзе после завода в венгерском Сегеде. В конце января 2026 года там начали серийный выпуск электрокара BYD Dolphin Surf – в КНР эта модель продается как BYD Seagull. Дальнейшая локализация в ЕС помогает китайскому автопроизводителю снижать риски из-за импортных пошлин на электромобили из Китая, а заодно лучше соответствовать будущим правилам ЕС: права на субсидии и госконтракты там увязывают с долей локального производства.
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Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что переговоры идут и что в них участвуют французские власти. По его словам, такой сценарий стал результатом экономической политики Франции и связанных с ней действий европейской автопромышленности, нацеленных на ускорение создания автопроизводителей в Европе.
В BYD заявили: компания рассчитывает предложить европейским покупателям автомобили, произведенные во Франции, а также планирует сохранить работу завода, рабочие места в регионе и создать новые возможности для местных сотрудников и поставщиков. По данным Reuters, на предприятии в Хамбахе сейчас трудится около 900 человек. С 1998 по 2024 год этот завод выпускал малолитражный автомобиль Smart.
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