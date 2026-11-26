Эксперт Шапарин: машину стоит поставить на крытую парковку, если на ней не ездят

Если автомобиль простоит во дворе до весны, ничего хорошего из этого не выйдет. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, в беседе с «Газетой.Ru» советует в таком случае арендовать место на крытой парковке – иначе кузов сгниет за несколько лет.

Почему крытая парковка лучше двора

«Если вообще не планируешь ездить до весны и машину как подснежник оставляешь, то нет, не стоит [чистить], потому что лишнее шорканье по покрытию до добра не доведет, это бесполезно. Если не планируешь ездить, то сними платный паркинг крытый, и машина будет сохраняться нормально, потому что, естественно, ни одна машина не любит подобных очень благоприятных для коррозии условий. Она просто сгниет за пару-тройку таких зим», – сказал он.

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Есть и второе правило, о котором забывать не стоит. Двигатель время от времени надо запускать, а в бак подливать топливо – ровно столько, сколько было сожжено. Смысл в том, чтобы он оставался полным: тогда внутри не появится конденсат.

«Машину в любом случае нужно заводить, в любом случае нужно заливать туда какое-то топливо взамен сожженного, чтобы бак всегда был полный и чтоб там конденсат не образовывался. И, соответственно, если с машиной этого не делать, то она, откровенно говоря, долго не протянет», – заключил он.

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