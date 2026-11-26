«Автостат»: в РФ доля продаж заднеприводных авто составила 0,5% рынка

Всего 0,5% российского рынка новых легковушек пришлось на автомобили с ведущими задними колесами. Такую статистику за первые десять месяцев 2026 года Autonews.ru привели в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

В абсолютных цифрах речь идет о 4 987 проданных машинах – немного, если вспомнить масштабы страны. Зато ниша не пустует: за последнее время на рынке дебютировало сразу несколько моделей с такой компоновкой, причем среди них хватает любопытных новинок.

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Совсем другая картина с полным приводом. Его доля прибавляет стабильно и к концу лета добралась до рекордных 41,5%. Двадцать лет назад аналогичный показатель не дотягивал и до 15% – разница заметная.

Весь рынок новых легковых автомобилей за январь-октябрь 2026 года составил около 1,1 млн штук. Это на 3,7% больше, чем за тот же период годом ранее.

Ранее «За рулем» уже рассказывал , о чем тревожились автомобилисты в 2026 году.