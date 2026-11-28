Семиместный кроссовер Honda Avancier возглавил линейку из 15 гибридов

Компания Honda провела мировую премьеру семиместного кроссовера Avancier, который открывает новое поколение гибридных технологий бренда.

Публичный дебют модели состоялся 20 ноября 2026 года. Автомобиль стал первенцем на свежей модульной платформе, а также первым гибридом Honda с упрощенной версией фирменного логотипа.

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В салоне с тремя рядами сидений размещаются семь пассажиров. Кресла второго ряда получили подогрев и вентиляцию, а панорамная крыша доходит до галерки. На центральной консоли установлен крупный дисплей, селектор трансмиссии переехал на рулевую колонку. За звук отвечает аудиосистема Bose с 12 динамиками и поддержкой Dolby Atmos. Предусмотрены и функции удаленного наблюдения за салоном и пространством вокруг машины.

Хотя сроки появления новинки в Европе пока не названы, премьера важна и для европейцев: именно на Avancier Honda обкатывает усовершенствованную гибридную систему. Инженеры полностью переработали двигатель внутреннего сгорания, электромоторы и электронику, добиваясь роста эффективности и снижения массы. Точные данные о мощности и расходе топлива компания раскроет позже.

Среди технических особенностей выделяется полный привод DualPower eAWD, где за переднюю и заднюю оси отвечают отдельные электродвигатели с независимым распределением тяги. Систему дополняет комплекс Motion Management System, созданный с использованием наработок Honda в робототехнике. Также предусмотрены функция Honda S+ Shift, имитирующая переключение передач, и обновление программного обеспечения по воздуху.

По планам Honda, к 31 марта 2030 года на мировой рынок выйдут 15 новых гибридных моделей.

Упрощенный логотип Honda

Упрощенная версия логотипа Honda представляет собой обновленный минималистичный знак в виде буквы «H», который компания представила в январе 2026 года в рамках перехода на электромобили и гибриды нового поколения. В отличие от привычной эмблемы, использовавшейся с 2001 года, новый знак лишился внешней рамки.

По замыслу дизайнеров, очертания буквы напоминают две вытянутые навстречу друг другу руки. Этот образ символизирует открытость, стремление улучшать мобильность и «второе рождение» бренда на фоне электрификации. Кроме того, знак выглядит более лаконично и перекликается с ранними эмблемами Honda начала 1960-х годов.

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