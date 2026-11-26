Новый Porsche 718 Boxster разгоняется до «сотни» менее чем за 3 секунды

Porsche раскрыла технические подробности электрического 718 Boxster. Прототипы будущей модели, как сообщает компания, в сумме уже намотали около 4 млн км.

Испытания шли более чем в 20 странах. Причем проверяли машину в совсем разных условиях: от шведской зимы с морозами до минус 30 градусов до американской Долины Смерти, где воздух прогревался до плюс 51 градуса.

Porsche 718 Boxter

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Маршруты пролегали на высоте от 86 м ниже уровня моря до 2750 м над ним. Отдельно инженеры тестировали зарядную систему – сразу с пятью разными стандартами.

Архитектура E-Core и шасси от 911

Одна из главных особенностей новинки – специально разработанная архитектура E-Core. Аккумулятор поставили прямо за сиденьями, то есть на место, где у бензиновой модели располагается двигатель внутреннего сгорания.

На переднюю ось приходится 40% массы автомобиля, на заднюю – 60%. В Porsche подчеркивают: благодаря облегченной конструкции общий вес электрического Boxster окажется сопоставим с современными кабриолетами 911 с гибридной силовой установкой T-Hybrid.

Porsche 718 Boxter

При работе над шасси использовали ряд решений от Porsche 911. В частности, рулевое управление позаимствовали у 911 Carrera GTS, плюс применили задние управляемые колеса. Тормозная система тоже разработана с оглядкой на 911, а еще машина получит электронноуправляемый самоблокирующийся дифференциал PTV+.

Задний привод, E-Shift и премьера в 2027 году

Все версии электрического 718 Boxster будут заднеприводными. Топовая модификация, по заявлению Porsche, станет самым мощным 718 за всю историю модели: до 100 км/ч она разгоняется менее чем за три секунды, а максимальная скорость превысит 250 км/ч.

Еще одна особенность – система E-Shift. Она имитирует работу семиступенчатой роботизированной коробки передач PDK, при этом водитель сам выбирает автоматический или ручной режим переключения с помощью подрулевых лепестков.

Если E-Shift отключить, те же лепестки начнут отвечать за выбор одного из трех уровней рекуперации энергии. В компании утверждают, что имитация переключения передач на динамические характеристики автомобиля не влияет.

Серийное производство нового 718 Boxster наладят на главном заводе Porsche в штутгартском районе Цуффенхаузен. Мировая премьера электрического спорткара состоится в первом квартале 2027 года.

А о Porsche с необычной биографией, которое выставят на аукцион, «За рулем» уже рассказывал.