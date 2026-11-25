Целиков: ввоз подержанных авто упал на 4%, а праворульных машин – вырос на 19,2%

За десять месяцев 2026 года в Россию ввезли 368,4 тысячи легковых автомобилей с пробегом старше трех лет, сообщил генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом структура импорта заметно сместилась в сторону машин с правым рулем.

Поставки подержанных праворульных автомобилей из Японии продолжают расти. За январь-октябрь в страну приехали 218,2 тысячи таких машин, что на 19,2% больше, чем годом ранее. В то же время импорт автомобилей с левым рулем сократился почти на четверть, до 150,2 тысячи штук. Существенное падение зафиксировано по поставкам из Южной Кореи и Беларуси, тогда как ввоз секонд-хенда из Китая пока увеличивается.

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Среди праворульных брендов лидирует Toyota с долей 33,2%. Далее следуют Honda (29,6%), Suzuki (9,3%), Mazda (5,3%) и Volkswagen (3,9%). В сегменте левого руля первое место у Volkswagen с 20%, за ним идут Audi (9%), KIA (8,5%), BMW (7,7%) и Hyundai (7,4%).

По оценке Сергея Целикова, по итогам года снижение динамики импорта подержанных авто окажется более заметным, чем за десять месяцев. Причина в том, что четвертый квартал 2025 года был рекордным, а сейчас поставки идут на спад. Он ожидает, что годовой показатель выйдет на минус 6-10%.

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