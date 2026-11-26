Migtorg: лидером по количеству реализованных автомобилей с пробегом стал белый цвет кузова

Цвет автомобиля остается одним из параметров, на которые обращают внимание при выборе машины. Одни покупатели предпочитают универсальные оттенки, другие ищут более выразительные варианты. При этом популярность конкретного цвета может различаться в зависимости от модели автомобиля.

Белый, серый и черный вошли в число самых популярных цветов автомобилей, реализованных на платформе Migtorg за январь-октябрь 2026 года.

По данным аналитики, лидером по количеству реализованных автомобилей стал белый – на него пришлось 24,23% от общего числа продаж. Следом расположились серый с долей 20,27% и черный, на который пришлось 18,20%. В совокупности на эти цвета пришлось 62,70% реализованных автомобилей на платформе.

Среди белых автомобилей чаще всего приобретали Lada Granta, Volkswagen Polo и Haval Jolion. В черном цвете лидерами стали Toyota Camry, Opel Astra и Mazda 3, а среди серых машин наибольшее количество продаж пришлось на Volkswagen Polo, BMW 320i xDrive и Nissan Liberty.

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Синий и красный заняли четвертое и пятое места с долями 7,20% и 4,23% соответственно. Среди синих автомобилей чаще всего покупали Geely Monjaro, а среди красных – Mazda 3.

Генеральный директор Migtorg Александр Коротков отметил, что цвет может заметно менять характер автомобиля. Одну и ту же модель в черном цвете покупатель может воспринимать как строгую и сдержанную, а в красном – как более спортивную.

Поэтому предпочтения по цвету стоит рассматривать в связке с конкретной машиной. Человек может присматриваться к яркому купе, но для семейного кроссовера выбирать исключительно спокойные оттенки. Единственного любимого цвета автомобиля у него при этом может и не быть.

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