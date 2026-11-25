Автомобилисты выбрали лучший антифриз на российском рынке

По итогам народного голосования в рамках премии «Бренд года», проводимой на портале «За рулем», в категории «Антифризы» победу одержал бренд FELIX . Награда присуждена по результатам открытого голосования автомобилистов.

Антифризы FELIX поставляются для первой конвейерной заливки на целом ряде отечественных и зарубежных сборочных предприятий. В частности, продукция бренда имеет официальные одобрения и используется при производстве автомобилей на площадках ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «КАМАЗ», АО «АВТОТОР», группы «ГАЗ», а также на заводах «Москвич», «Соллерс Алабуга», «Ростсельмаш» и некоторых предприятиях в Беларуси и Казахстане. Наличие подобных допусков подтверждает, что антифризы прошли полный цикл заводских испытаний и соответствуют требованиям автопроизводителей.

Победа в номинации дополняет еще один показатель доверия со стороны водителей. По данным независимого исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС», антифриз FELIX на протяжении восьми лет подряд признается самым используемым среди российских автовладельцев.

Под брендом FELIX выпускается также линейка профессиональной автохимии, включающая моторные масла, тормозные жидкости и средства ухода за автомобилем.