В России появился карьерный грейдер РПИ-43 с двигателем мощностью 420 л.с.

Новый карьерный грейдер РПИ-43 начал проходить испытания на Михайловском горно-обогатительном комбинате в Курской области.

Машину разработало ООО «РПИ Машиностроение», оснастив новинку двигателем ТМЗ 8481.10-04 мощностью 420 л.с. – он произведен на Тутаевском моторном заводе, дочернем предприятии КАМАЗа. При эксплуатационной массе 48 тонн полноприводный грейдер РПИ-43 развивает максимальное тяговое усилие 43 тонны. Это больше, чем у большинства зарубежных аналогов, ранее поставляемых в Россию – таких как Caterpillar и Komatsu.

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РПИ-43 предназначен для строительства и обслуживания технологических дорог на предприятиях открытой горной добычи полезных ископаемых. Разработчики считают, что востребованность таких грейдеров только в Кузбассе и близлежащих регионах – около 600-700 машин. А если брать в расчет золотые рудники Якутии, можно говорить о 800-850 машинах.

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